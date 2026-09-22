El riesgo país sube y se ubica en máximos en cuatro meses, mientras los activos argentinos caen

La deuda soberana argentina en Wall Street experimentó caídas, mientras que en la plaza local el Merval retrocede.

El mercado argentino operan a la baja en la rueda de este martes en Wall Street. Tanto bonos como acciones cotizan en rojo y el riesgo país sube hasta máximos en cuatro meses. En la plaza local, el Merval también cae.

Esta performance del mercado argentino se da en medio del viaje del ministro de Economía, Luis Caputo, a Estados Unidos, que despliega una serie de reuniones con inversores y bancos en Nueva York, en la antesala de que el presidente Javier Milei, exponga en la Asamblea General de la ONU.

A su vez, ocurre en medio de la reciente alza de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., y de la suba de las tasas de interés por parte de la FED.

En ese contexto, este martes la deuda soberana se pinta de rojo en Nueva York, con caídas de hasta 1,3%, como el caso del Bonar 2041. Los bonos bajo legislación local se mueven en la misma tónica.

El riesgo país sube y se ubica en 543 puntos básicos. De esta manera, el índice que elabora el JP Morgan se coloca en máximos en cuatro meses, desde el 19/05 de este año cuando se colocó en 547 unidades.