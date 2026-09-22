ARCA subastará PlayStation, granos, aceites y otros productos: fechas y cómo participar

Las subastas de ARCA se realizan a través del Banco Ciudad, de forma presencial o electrónica. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tiene programado un nuevo cronograma de subastas para las próximas semanas, que incluye desde consolas PlayStation hasta granos, aperitivos y aceites para motor. Los remates se realizarán entre el 24 de septiembre y el 15 de octubre, en distintas aduanas del país.

Cronograma de subastas DI RANE – Consolas PlayStation – 24/09/2026 – 11:00 hs

DI RANE – Machimbres de PVC – 01/10/2026 – 11:00 hs

DI RAHI – Aperitivos – 08/10/2026 – 11:00 hs

DI RAHI – Aceites para motor – 08/10/2026 – 11:30 hs

DI RANE – Granos – 15/10/2026 – 11:00 hs Consolas PlayStation: la subasta que abre el cronograma El primer remate, previsto para este jueves 24 de septiembre de 11:01 a 15:36, corresponde a un lote de consolas PlayStation distribuido en distintos puntos del NEA: Puerto Iguazú y Oberá (Misiones), Clorinda (Formosa), Santo Tomé (Corrientes) y Posadas (Misiones).

Machimbres de PVC El 1° de octubre, de 11:01 a 11:46, se subastará un lote de machimbres de PVC ubicado en Clorinda, Formosa. La exhibición presencial se realizará los días 28 y 29 de septiembre, de 9 a 12 horas.

Aperitivos y aceites para motor El 8 de octubre se llevarán a cabo dos subastas en simultáneo, ambas con sede en Concordia, Entre Ríos: una de aperitivos, de 11:00 a 12:00, y otra de aceites para motor y para dirección hidráulica, de 11:30 a 13:40. Entre los lotes de aceites se incluyen bidones de distintas marcas, con precios base que van desde los $39.375 hasta los $118.159, y depósitos en garantía de entre $7.875 y $23.631,80.

Poroto de soja: la subasta que cierra el cronograma El 15 de octubre, de 11:00 a 11:15, se subastará un lote de poroto de soja depositado en la Prefectura Naval Argentina, en Paraje La Barra, Ruta Provincial N° 2 Km 3, localidad de El Soberbio, Misiones. La exhibición presencial se realizará los días 5 y 6 de octubre, de 9 a 12 horas. El lote tributa IVA con una alícuota del 21% y no se realizan envíos.