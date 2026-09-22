Cuánto rinde un plazo fijo de $1.000.000 según el banco: la brecha llega a $6.575
Un millón de pesos en un plazo fijo puede rendir hasta $18.904 al mes si se eligen las entidades con las tasas más altas.
Invertir en un plazo fijo tradicional a 30 días continúa siendo una de las opciones más elegidas por los ahorristas locales, aunque los rendimientos varían de manera considerable según la entidad financiera. La Tasa Nominal Anual (TNA) informada por los bancos al Banco Central (BCRA) oscila entre el 15% y el 23%, lo que genera una brecha de hasta $6.575 en el bolsillo por cada millón de pesos depositado al cabo de un mes.
El rendimiento de punta a punta
Para una colocación de $1.000.000 a un plazo de 30 días, el impacto de elegir una u otra entidad es directo sobre los intereses:
Las tasas más altas (23% TNA): entidades como Banco Bica, Banco CMF, Banco del Sol y Reba Compañía Financiera lideran el segmento online. Con este porcentaje, un plazo fijo genera una ganancia aproximada de $18.904 a los 30 días, totalizando unos $1.018.904 entre capital e intereses.
Las tasas más bajas (15% TNA): en el otro extremo, el Banco Provincia de Tierra del Fuego ofrece un 15% para no clientes, lo que arroja unos $12.329 de intereses en el mismo período. La diferencia entre ambas opciones alcanza los $6.575 por cada millón.
Qué pagan los bancos con mayor volumen de depósitos
Dentro de las diez entidades de mayor peso en el sistema financiero, las propuestas presentan variaciones intermedias que también marcan diferencias para los ahorristas:
Banco Provincia: ofrece un 21% de TNA para clientes (unos $17.260 mensuales) y trepa al 22% para no clientes (cerca de $18.082).
Banco BBVA: informa una TNA del 19,5%, con un rendimiento aproximado de $16.027.
Banco Nación: se ubica en el 18,75%, permitiendo obtener cerca de $15.411 de intereses.
Banco Galicia: ofrece una tasa del 17,25%, equivalente a unos $14.178 mensuales.
A la hora de constituir un depósito, los analistas recuerdan que no es requisito obligatorio ser cliente previo para operar de manera online en la mayoría de las entidades, por lo que comparar las tasas vigentes en el portal del BCRA es clave para optimizar el rendimiento del capital.