ARCA subasta un lujoso yate: cómo participar y cuándo es el remate

De cara al mes de octubre, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) ya confirmó una nueva subasta a tener en cuenta para participar. En la misma habrá una lujosa embarcación que se pondrá a disposición para salir a la venta. Los detalles y cómo participar en el sitio del Banco Ciudad.

En esta ocasión, ARCA anunció que lanzará a remate un yate para navegar en altamar al que se podrá consultar presencialmente antes de ofertar por él. La subasta será el 20 de octubre y la misma ya cuenta con cientos de interesados que participarán de la actividad.

La embarcación es de la marca Azimut modelo AZ90 con bandera de las Islas Caimán en flotación, una eslora de 90 pies y un estado de la sala de máquinas regular. Tiene dos motores marca MTU, Mercedes Benz de 12 cilindros en V, es diesel y contiene un turbo intercooler con caja reductora.

A su vez cuenta con 8 camarotes, 9 baños y un estado general regular. El precio inicial de la subasta es de 552 millones de pesos.

Si querés participar en cualquier subasta publicada por el Banco Ciudad, estos son los pasos habituales que tenés que seguir:

Crear tu usuario en el sitio: ingresá al portal de subastas del Banco Ciudad: https://subastas.bancociudad.com.ar

Ahí tenés que registrarte como usuario o iniciar sesión si ya tenés cuenta (se usan las mismas credenciales que en Autogestión Banco Ciudad).

Elegir la subasta

Buscá en el listado la Subasta y su número de orden y entrá a su página de detalles. Allí vas a encontrar el catálogo de bienes, fotos, características y condiciones específicas de esa subasta.

Leer las condiciones de venta

Antes de participar, leé con atención las condiciones de venta y la información legal de cada lote (bases, exigencias, fechas de exhibición, etc.).

Constituir la caución

Para habilitarte a ofertar, tenés que transferir el monto de la caución exigido para esa subasta, que puede variar según el tipo y valor de los bienes. Esa caución se deposita por adelantado y se retiene como garantía.

Esperar habilitación por email

Una vez acreditada la caución, vas a recibir un correo electrónico de habilitación para poder ofrecer en la subasta digital.

Ofertar online

El día y horario señalados en la subasta, vas a poder ingresar a la plataforma y realizar tus ofertas de forma completamente online.