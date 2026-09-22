El duro diagnóstico de ATE al nuevo régimen para estatales: "Quieren disolver la salud pública"

El anuncio del Gobierno Provincial del envío de un proyecto de ley con el que buscarán ofrecer a los estatales no profesionales de la Salud (actual Régimen 15) un nuevo régimen medido por productividad , generó chispazos y una esperadacrítica por parte del gremio que conduce esa repartición, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

El secretario general del gremio, Roberto Macho, cuestionó la idea del proyecto, habló de una nueva "reforma laboral" en Mendoza y fue aún más allá, al acusar al gobernador Alfredo Cornejo y al ministro de Salud, Rodolfo Montero, de querer "disolver al salud pública".

En palabras del ministro, este régimen -si se aprueba en la Legislatura- tendrá una adhesión "voluntaria" y quienes opten por el nuevo esquema tendrán una "mejor remuneración", una estructura salarial "simplificada" y una carrera basada en grados.

Frente a ese anuncio, Macho cuestionó que la discusión se lleve directamente a la Legislatura y reclamó que las modificaciones laborales sean debatidas en paritarias.

El antecedente de esta propuesta tiene un ejemplo claro del 2024, cuando se aprobó un esquema similar al propuesto pero para los profesionales de la salud, donde actualmente persiste el Régimen 27 que lidera el gremio de Ampros; y aparece la alternativa del Régimen 38, medido con un sistema de productividad.

La exigencia de ATE: "En paritarias"

"Si vos querés mejorar el salario de los trabajadores, ¿por qué no vas al ámbito paritario, que es el natural para dar una propuesta a los trabajadores?", planteó el dirigente de ATE.

Macho sostuvo que el sindicato viene rechazando desde hace tiempo modificaciones al Régimen 15 que, según su interpretación, podrían afectar derechos contemplados en el convenio colectivo vigente.

Para ATE, es una "reforma laboral" la que presentará el Gobierno.

De hecho, como ya contó MDZ, la discusión no es nueva porque durante 2025, el Gobierno había alcanzado un acuerdo con ATSA para modificar el Convenio Colectivo de Trabajo del Régimen 15, pero ATE no acompañó la propuesta. El Ejecutivo explicó ahora que, ante la falta de acuerdo con el gremio mayoritario, optó por avanzar con un régimen de adhesión voluntaria.

En ese contexto, Macho cuestionó que el Gobierno presente la iniciativa como una alternativa para mejorar los salarios mientras, según denunció, se modificarían componentes de la carrera y de la estructura laboral.

Los cuestionamientos de ATE Salud

Uno de los principales puntos planteados por Macho está relacionado con los adicionales y otros componentes que actualmente forman parte de los salarios de los trabajadores del Régimen 15.

"Si no querés eliminar derechos adquiridos de los trabajadores y los adicionales que tenés en blanco, si querés eliminar el psicofísico, si querés eliminar el estado sanitario, si querés eliminar el adicional 1414, que son bonificables y remunerativos, ¿por qué no lo planteás dentro del ámbito paritario?", cuestionó.

El dirigente también mencionó la clase y la promoción automática como aspectos que, según su planteo, podrían verse modificados con la implementación del nuevo esquema.

Roberto Macho.

El Gobierno, por su parte, explicó que el proyecto busca justamente simplificar la estructura salarial y la carrera, incorporando distintos conceptos al básico y reduciendo de ocho a dos los agrupamientos. La propuesta también contempla una progresión "por grados" y un mecanismo de evaluación del desempeño con impacto sobre los adicionales.

La advertencia por la estabilidad laboral

Otro de los puntos centrales de la respuesta de ATE fue la estabilidad laboral.

Macho cuestionó que los trabajadores puedan perder derechos si optan por pasar al nuevo esquema y puso como antecedente la experiencia del Régimen 38 de los profesionales de la Salud. "¿Por qué a los trabajadores le quieren quitar la estabilidad laboral?", preguntó.

En este punto existe una diferencia entre el planteo sindical y la explicación oficial. El Gobierno sostiene que la adhesión al nuevo régimen "no implica perder la estabilidad laboral" y que esta se encuentra garantizada por la legislación que regula el empleo público. Además, remarcó que el nuevo esquema será voluntario y que los trabajadores podrán permanecer en el régimen actual.

El secretario general de ATE también rechazó una eventual eliminación de categorías para técnicos y enfermeros y advirtió sobre las consecuencias que podría tener una modificación de la estructura vigente.

Macho también aprovechó la discusión para volver a reclamar por el pago de la productividad a los trabajadores de la Salud al sostener que "frente a las denuncias que nosotros hemos hecho, todos tendrían que estar cobrando la productividad".

Denuncia de "disolución de la salud pública" y acciones judiciales

En su último fragmento de su discurso, Roberto Macho señaló que se trata de una "reforma laboral" y que desembocará "ni más ni menos en una disolución de la salud pública en la provincia de Mendoza", afirmó.

"Además, quieren privatizar todo el sistema sanitario de cocina, de mantenimiento y de seguridad. Ya lo vienen haciendo", denunció.

De igual forma, y augurando una aprobación en la Legislatura del proyecto porque el oficialismo tiene mayoría de votos, Macho anticipó que el gremio recurrirá a la Justicia si considera que la iniciativa afecta derechos adquiridos, al sostener que comenzarán "no solamente con las inconstitucionalidades, sino también con las demandas particulares",