Discapacidad: en un giro de 180°, el Gobierno avanza con una ley opuesta a la que presentó hace una semana

Pasó menos de una semana desde que el Congreso se paralizó con la nueva propuesta de Discapacidad de Javier Milei impresa en el Presupuesto 2027 . Luego de todo el escándalo que eso generó dentro del propio oficialismo, con los reproches lanzados por Patricia Bullrich, La Libertad Avanza le presentó a los aliados un nuevo borrador para este sector mucho más parecido al que reclama la oposición. La nueva iniciativa lleva el título "Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad".

Las idas y vueltas del Gobierno en Discapacidad fueron desde "la búsqueda de un proyecto superador", luego apareció el proyecto del Presupuesto 2027 que eliminaba mecanismos vigentes de actualización de prestaciones, modificaba los criterios de acceso a pensiones por discapacidad y habilitaba cambios en el sistema de aranceles que perciben los prestadores. El último capítulo se vio este martes en el Palacio Legislativo cuando finalmente el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el jefe del bloque La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, presentaron a sus aliados un nuevo borrador, mucho más parecido a la Ley de Emergencia que el kirchnerismo y la oposición más dura quieren prorrogar. La diferencia, no menor, es que la propuesta libertaria desestima la palabra "emergencia".

En la oposición están convencidos que "el Gobierno elimina la palabra emergencia para evitar tener problemas judiciales el año que viene cuando no financie el área de Discapacidad". El borrador del oficialismo no asigna de forma directa recursos para el cumplimiento de esta ley.

Los diputados de La Libertad Avanza se comprometieron a fijar esos fondos en la Ley de Presupuesto, que se trataría el cuatro de noviembre, casi un mes después del 7 de octubre cuando Menem planea tratar la nueva ley de Discapacidad. Tanto kirchneristas como libertarios coinciden en que el dinero que se destinará para este sector "se trata de un compromiso a futuro" y que "se necesita confianza". "Acompañar esto es tener un acto de fe con el Gobierno que todo el tiempo se contradice a si mismo", deslizó una de las espadas de la oposición en Diputados.

"La Libertad Avanza propone sostener la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero le cambia el nombre para no perder la batalla cultural. ¿Por qué creerles después del Presupuesto 2027 que enviaron? La emergencia debe ser prorrogada", afirmó el radical disidente de Provincias Unidas Pablo Juliano (Buenos Aires).

En la tribu oficialista consideran: "A diferencia de la transitoriedad, el contexto excepcional y el propósito coyuntural que define a la emergencia, nosotros proponemos incorporar de manera definitiva al plexo normativo el marco jurídico". Con esto, sostienen que garantizan "la sostenibilidad del sistema, la continuidad de las prestaciones y beneficios sociales y, en consecuencia, (se) protejan de manera efectiva los derechos de las personas con discapacidad de manera permanente".

Qué dice el nuevo borrador en Discapacidad

El borrador que presentaron Menem y Bornoroni ratifica las pensiones no contributivas por invalidez al 70% del haber mínimo jubilatorio, con actualización mensual. Además, permite que las personas con discapacidad que trabajen mantengan el beneficio si sus ingresos no superan dos salarios mínimos vitales y móviles.

A diferencia de lo que decía el proyecto del Presupuesto 2027, mantiene los aranceles universales para prestadores, que se actualizarían mensualmente según lo informó el oficialismo. Sin embargo, fuentes parlamentarias deslizaron a este medio que "aún falta la confirmación de la Casa Rosada" en ese punto.

Por otro lado, el borrador agrega un sistema de auditorías para verificar que los beneficiarios cumplen los requisitos, pero permite rehabilitación inmediata si hay reclamo. Y obliga a capacitar al personal en derechos de personas con discapacidad y coordina con provincias.

El nuevo borrador reemplaza "emergencia" por "permanente", pero es casi idéntico a la ley que el kirchnerismo y un sector de la oposición quieren prorrogar. La diferencia estratégica es que dice que busca "sostenibilidad del sistema" en lugar de medidas "coyunturales". La iniciativa incluye publicación periódica de presupuesto, aranceles y cantidad de pensiones.

La reunión en el despacho de Martín Menem

Este nuevo proyecto del oficialismo lo presentaron Menem, con Bronoroni, Silvana Giudici (Capital Federal) y Laura Rodríguez Machado (Córdoba). Por los diputados aliados del Gobierno estuvieron la radical Karina Banfi (Buenos Aires), del MID Oscar Zago (Capital Federal), del PRO Javier Sanchez Wrba (Buenos Aires) y Antonela Giampieri (Capital Federal) y de la UCR Pamela Verasay (Mendoza). También estuvieron los representantes de los gobernadores aliados: Fernanda Avila (Catamarca), Nancy Picon Martinez (San Juan), Oscar Herrera Ahuad (Misiones) y Bernardo Biella (Salta), Karina Maureira (Neuquén).

"El dictamen del oficialismo consolida de manera permanente un esquema que brinda previsibilidad y seguridad jurídica a las personas con discapacidad", señalaron desde el oficialismo.