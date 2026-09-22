El Gobierno designó a Pablo Di Liscia como nuevo titular en Discapacidad, en medio del debate por el ajuste

El nuevo designado en el área es Pablo Di Liscia , quien, según el Ejecutivo, "cuenta con una amplia trayectoria en la gestión pública y privada, con experiencia en conducción de organismos, administración de presupuestos de gran magnitud, gestión de operaciones complejas, y liderazgo de equipos multidisciplinarios".

Entre 2017 y 2019 fue Presidente del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la Provincia de Buenos Aires, una organización de salud con más de 2,2 millones de afiliados. Previamente se desempeñó como subsecretario de Higiene Urbana y director general de Control de Gestión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Su carrera se complementa con más de 20 años de experiencia ejecutiva en el sector privado.

"Al frente de la Secretaría Nacional de Discapacidad, Di Liscia tendrá como prioridad optimizar el acceso a las prestaciones para las personas con discapacidad, fortalecer los procesos de gestión y control del organismo, y fundamentalmente garantizar la administración eficiente de los recursos", remarcaron desde el Ministerio de Salud.

"En ese marco, continuará con el proceso de auditoría de las pensiones por invalidez laboral, identificando irregularidades y detectando aquellas que hayan sido otorgadas de manera fraudulenta, con el objetivo de que los recursos del Estado lleguen a quienes realmente lo necesitan", se agregó mediante un comunicado.

Cómo fue la renuncia de Vilches

Alejandro Vilches, secretario de Discapacidad. Diputados

Alejandro Vilches le presentó su renuncia al ministro de Salud, Mario Lugones, este lunes. Se dio en medio de las tensiones dentro del Gobierno por las modificaciones al régimen de discapacidad.

"Por medio de la presente le comunico mi renuncia al cargo de Secretario Nacional de Discapacidad, haciendo efectiva la misma a partir de este momento", escribió el funcionario, que atribuyó la decisión a "razones estrictamente personales" y cerró con un agradecimiento a las autoridades que lo habían designado.

Su salida coincidió con la disputa que se abrió dentro del oficialismo y con sus aliados legislativos a partir de los cambios previstos para el sistema de discapacidad. El proyecto presupuestario había generado cuestionamientos por las modificaciones previstas sobre las prestaciones y las pensiones por invalidez, al punto de que el Gobierno comenzó a revisar algunos de sus planteos y a negociar una alternativa con los bloques aliados en el Congreso.

La discusión también expuso diferencias dentro del mundo libertario. Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, había planteado públicamente reparos sobre el ajuste previsto para el sector.

La renuncia también se conoce mientras continúa el impacto político y judicial de la crisis que atravesó la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo que Vilches había intervenido antes de asumir la Secretaría. En los últimos días volvieron a aparecer novedades vinculadas con la denominada causa ANDIS y con una auditoría que detectó un “desfasaje” de $158.000 millones. A su vez, se avanzó en el procesamiento de Diego Spagnuolo, extitular de Andis, en el marco de la causa por presuntas coimas.