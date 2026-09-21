Renunció el secretario de Discapacidad tras la polémica por el Presupuesto 2027

Alejandro Alberto Vilches le presentó su renuncia al ministro de Salud, Mario Lugones. Esto se da en medio de las tensiones dentro del Gobierno por las modificaciones al régimen de discapacidad.

Alejandro Alberto Vilches le presentó su renuncia al ministro de Salud, Mario Lugones. Esto se da en medio de las tensiones dentro del Gobierno por las modificaciones al régimen de discapacidad.

"Por medio de la presente le comunico mi renuncia al cargo de Secretario Nacional de Discapacidad, haciendo efectiva la misma a partir de este momento", escribió el funcionario, que atribuyó la decisión a "razones estrictamente personales" y cerró con un agradecimiento a las autoridades que lo habían designado.

Una salida en el peor momento La dimisión se conoce en medio de la tensión que generaron, dentro del oficialismo y con los bloques aliados, los cambios en materia de discapacidad que el Ejecutivo incluyó en el proyecto de ley de leyes. Y coincide con el debate que el Congreso lleva adelante sobre la prórroga de la emergencia en el sector.

La polémica ya había escalado dentro de La Libertad Avanza. Patricia Bullrich, jefa del bloque en el Senado y una de las encargadas de negociar con los aliados, admitió que no conocía el contenido del capítulo antes de que el Presupuesto llegara al Congreso, lo que expuso un problema de coordinación entre el área política y el equipo económico. A partir de ahí, la Casa Rosada salió a negociar una nueva redacción con el PRO, la UCR y los bloques provinciales para evitar una derrota parlamentaria.