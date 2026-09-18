Tras el aumento, así quedan los montos de las prestaciones por discapacidad

El Gobierno nacional actualizó los valores del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para Personas con Discapacidad . A partir de la medida, en septiembre los aranceles contemplan un aumento del 1,70%. Así quedan los principales montos según el tipo de prestación y modalidad.

La actualización modifica los valores establecidos en el nomenclador para las distintas prestaciones. Entre ellas se encuentran los centros de día, centros educativos terapéuticos, servicios de formación laboral, hogares, residencias, rehabilitación, estimulación temprana y transporte.

El aumento de las prestaciones por discapacidad es del 1,70%. Foto: Shutterstock

Entre los principales aranceles que quedan vigentes se encuentran:

La actualización también alcanza a las prestaciones vinculadas con la escolaridad. Para la categoría A, el arancel de escolaridad primaria queda en $1.180.117,30 para jornada doble y $596.846,71 para jornada simple.

En el caso de la escolaridad preprimaria de categoría A, los valores son de $1.121.214 para jornada doble y $596.846,71 para jornada simple.

También quedaron actualizados otros servicios contemplados en el nomenclador:

Estimulación temprana: $422.231,69.

Módulo de Apoyo a la Integración Escolar (SAIE): $770.043,58.

Transporte: $915,31 por kilómetro.

Módulo de alimentación: $5.015,63.

La actualización fue establecida mediante la Resolución 3487/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial, y toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto.

Además, se mantiene el adicional del 20% para la región patagónica, aplicado sobre el arancel básico establecido para la zona desfavorable.