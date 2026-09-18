Tras el aumento, así quedan los montos de las prestaciones por discapacidad
Los nuevos valores de las prestaciones por discapacidad rigen en septiembre tras el aumento del 1,7%. Cuánto queda cada servicio.
El Gobierno nacional actualizó los valores del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para Personas con Discapacidad. A partir de la medida, en septiembre los aranceles contemplan un aumento del 1,70%. Así quedan los principales montos según el tipo de prestación y modalidad.
Cuánto quedan las prestaciones por discapacidad
La actualización modifica los valores establecidos en el nomenclador para las distintas prestaciones. Entre ellas se encuentran los centros de día, centros educativos terapéuticos, servicios de formación laboral, hogares, residencias, rehabilitación, estimulación temprana y transporte.
Entre los principales aranceles que quedan vigentes se encuentran:
- Internación para rehabilitación: $5.982.158,61.
- Centro de Día categoría A, jornada doble: $1.120.292,68.
- Centro de Día categoría A, jornada simple: $595.990,93.
- Centro Educativo Terapéutico categoría A, jornada doble: $1.258.436,01.
- Centro Educativo Terapéutico categoría A, jornada simple: $687.261,23.
- Formación y aprestamiento laboral, jornada doble: $1.099.562,74.
- Hogar permanente categoría A: $2.107.238,43.
- Hogar permanente con Centro de Día: $3.276.799,92.
- Hogar permanente con Centro Educativo Terapéutico: $3.421.018,65.
- Residencia permanente categoría A: $1.372.457,95.
- Residencia de lunes a viernes categoría A: $1.119.015,60.
Escolaridad y otros valores actualizados
La actualización también alcanza a las prestaciones vinculadas con la escolaridad. Para la categoría A, el arancel de escolaridad primaria queda en $1.180.117,30 para jornada doble y $596.846,71 para jornada simple.
En el caso de la escolaridad preprimaria de categoría A, los valores son de $1.121.214 para jornada doble y $596.846,71 para jornada simple.
También quedaron actualizados otros servicios contemplados en el nomenclador:
- Estimulación temprana: $422.231,69.
- Módulo de Apoyo a la Integración Escolar (SAIE): $770.043,58.
- Transporte: $915,31 por kilómetro.
- Módulo de alimentación: $5.015,63.
La actualización fue establecida mediante la Resolución 3487/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial, y toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto.
Además, se mantiene el adicional del 20% para la región patagónica, aplicado sobre el arancel básico establecido para la zona desfavorable.