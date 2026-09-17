Policía Federal: cuánto cobra cada jerarquía con el aumento de septiembre

La Policía Federal Argentina tiene un nuevo aumento desde septiembre, tras la actualización dispuesta por el Ministerio de Seguridad Nacional. La medida fija los sueldos que cobrará el personal de la fuerza durante los próximos meses y también cambia los valores de distintos adicionales y servicios.

La Resolución 844/2026 estableció los nuevos salarios para el personal de la Policía Federal Argentina a partir del 1° de septiembre. La normativa también contempla aumentos para octubre, noviembre y diciembre.

La Policía Federal tiene un nuevo aumento en septiembre.

Entre las principales jerarquías de la fuerza, los montos de septiembre son:

Para el personal de suboficiales, los valores fijados para septiembre son:

Aspirante: $844.996,20

Cadete 3er curso: $829.260,02

Cadete 2do y 1er curso: $794.105,22

Capellán General: $1.962.436,44

Capellán Principal: $1.494.067,83

Capellán: $1.333.732,64

En el caso del personal auxiliar superior:

Auxiliar Superior de 1ra: $1.698.237,89

Auxiliar Superior de 2da: $1.473.837,23

Auxiliar Superior de 3ra: $1.329.581,31

Auxiliar Superior de 4ta: $1.212.783,64

Auxiliar Superior de 5ta: $1.169.383,35

Auxiliar Superior de 6ta: $1.079.963,88

Auxiliar Superior de 7ma: $1.009.871,56

Para los auxiliares, los nuevos valores son:

Auxiliar de 1ra: $1.342.138,23

Auxiliar de 2da: $1.256.687,12

Auxiliar de 3ra: $1.189.671,12

Auxiliar de 4ta: $1.112.351,13

Auxiliar de 5ta: $1.017.465,18

Auxiliar de 6ta: $966.619,94

Auxiliar de 7ma: $925.038

Cuánto cuesta contratar el servicio de Policía Federal

La resolución también actualizó los valores que deben pagar las empresas que contraten el Servicio de Policía Adicional de la PFA. Los montos de septiembre son:

Servicio de Policía Adicional continuo: $22.332

Servicio de Policía Adicional discontinuo: $29.714,34

Servicio de Policía Adicional en ámbito ferroviario: $29.714,34

Servicio adicional de explosivista: $31.345,85

Custodia de sedes: $5.588,72

Custodia ferroviaria: $7.434,31

Cómo ingresar a la Policía Federal Argentina

Para ingresar a la Policía Federal es necesario atravesar un proceso de selección que incluye distintas evaluaciones. Entre los requisitos informados oficialmente se encuentran tener nacionalidad argentina, estudios secundarios y la aprobación de las instancias correspondientes.

En el caso de los cadetes, se puede ingresar con el secundario completo o cursando el último año, además de cumplir con el requisito de edad y aprobar los exámenes previstos. Para los agentes, las condiciones son diferentes, por lo que es importante revisar los requisitos correspondientes al puesto al que se busca ingresar.

La inscripción empieza con una instancia de preinscripción online y el proceso incluye evaluaciones sanitarias, psicotécnicas, socioambientales y de salud, además del curso preparatorio. Todas las etapas tienen que ser aprobadas para continuar con el trámite.