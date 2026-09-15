Aumenta el colectivo en octubre: cuánto costará viajar en CABA y PBA

Desde el 1° de octubre, los colectivos del AMBA tendrán un nuevo aumento. A cuánto sube el boleto mínimo en CABA y PBA y qué pasará con el subte.

Vuelve a aumentar el boleto del colectivo en octubre.

El transporte público del AMBA vuelve a aumentar desde el jueves 1° de octubre. Los boletos de colectivo subirán hasta 3,7% y el pasaje mínimo llegará a $920,85 en CABA, mientras que en las líneas de la provincia de Buenos Aires superará los $1.200.

En octubre vuelve a aumentar el boleto del colectivo en CABA y la provincia de Buenos Aires de acuerdo a su cálculo por la inflación. Rodrigo D'Angelo / MDZ Cuánto costará el colectivo en la provincia de Buenos Aires En las líneas de colectivo que circulan por la provincia de Buenos Aires, el ajuste previsto para octubre será del 3,6%. La actualización alcanzará a los servicios con números del 200 en adelante.

Los boletos con la SUBE registrada quedarían de la siguiente manera:

Hasta 3 kilómetros: $1206,39.

Entre 3 y 6 kilómetros: $1357,18.

Entre 6 y 12 kilómetros: $1507,98.

Entre 12 y 27 kilómetros: $1809,58.

Más de 27 kilómetros: $2127,47. Para calcular la nueva tarifa en PBA se toma la inflación más dos puntos porcentuales y también se tiene en cuenta la variación de los combustibles. Por eso, el aumento no es exactamente el mismo que el de las líneas porteñas.

A cuánto sube el colectivo en CABA En las 28 líneas que circulan exclusivamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires, el aumento previsto será del 3,7%.