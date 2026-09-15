Aumenta el colectivo en octubre: cuánto costará viajar en CABA y PBA
Desde el 1° de octubre, los colectivos del AMBA tendrán un nuevo aumento. A cuánto sube el boleto mínimo en CABA y PBA y qué pasará con el subte.
El transporte público del AMBA vuelve a aumentar desde el jueves 1° de octubre. Los boletos de colectivo subirán hasta 3,7% y el pasaje mínimo llegará a $920,85 en CABA, mientras que en las líneas de la provincia de Buenos Aires superará los $1.200.
Cuánto costará el colectivo en la provincia de Buenos Aires
En las líneas de colectivo que circulan por la provincia de Buenos Aires, el ajuste previsto para octubre será del 3,6%. La actualización alcanzará a los servicios con números del 200 en adelante.
Los boletos con la SUBE registrada quedarían de la siguiente manera:
- Hasta 3 kilómetros: $1206,39.
- Entre 3 y 6 kilómetros: $1357,18.
- Entre 6 y 12 kilómetros: $1507,98.
- Entre 12 y 27 kilómetros: $1809,58.
- Más de 27 kilómetros: $2127,47.
Para calcular la nueva tarifa en PBA se toma la inflación más dos puntos porcentuales y también se tiene en cuenta la variación de los combustibles. Por eso, el aumento no es exactamente el mismo que el de las líneas porteñas.
A cuánto sube el colectivo en CABA
En las 28 líneas que circulan exclusivamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires, el aumento previsto será del 3,7%.
De esta manera, las tarifas quedarían así:
- Recorridos de hasta 3 kilómetros: $920,85.
- De 3 a 6 kilómetros: $1023,21.
- De 6 a 12 kilómetros: $1102,02.
- De 12 a 27 kilómetros: $1180,90.
Las líneas alcanzadas son la 4, 7, 12, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.
En CABA, la tarifa se actualiza todos los meses según la inflación más dos puntos porcentuales. Para octubre se toma como referencia el dato de inflación de agosto, que fue de 1,7% a nivel nacional y de 1,6% en el Gran Buenos Aires.
También suben el subte y los peajes
El transporte porteño tendrá otro incremento en octubre: el pasaje del subte pasará de $1753 a $1817.
A esto se suma una suba del 3,7% en los peajes de CABA, que también se actualizan tomando como referencia la inflación más dos puntos.
Para los autos, durante hora pico, los valores previstos serán:
- Autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno: $4882 y $6918,59, respectivamente.
- Illia, Retiro II-Sarmiento y Salguero: entre $1220,59 y $2876,30, según la autopista y el horario.
Los nuevos valores todavía deben ser formalizados mediante las resoluciones correspondientes del Gobierno porteño y el bonaerense en sus respectivos boletines oficiales.