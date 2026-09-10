Cuenta DNI: cómo viajar gratis en colectivo y subte durante septiembre

Los usuarios de Cuenta DNI pueden aprovechar durante septiembre una promoción para viajar gratis en transporte público . La billetera digital sumó una modalidad de pago que permite utilizar el celular en lugar de la tarjeta física y acceder a un reintegro del boleto.

El beneficio alcanza a quienes paguen sin contacto con una Visa Débito de Banco Provincia en viajes de subte, premetro y colectivos adheridos del AMBA. El reintegro es del 100% y tiene un tope mensual de $10.000 por tarjeta.

El dinero se acredita automáticamente cuando la operación cumple con las condiciones establecidas.

El reintegro de Cuenta DNI en transporte está disponible mediante la tecnología NFC. Foto: Banco Provincia

Para acceder a la promoción, es necesario realizar el pago mediante la modalidad NFC, una tecnología que permite utilizar el teléfono como medio de pago sin presentar la tarjeta física.

La función está disponible para teléfonos Android que cuenten con tecnología NFC y tarjetas Visa compatibles. También es necesario tener instalada la última versión de Cuenta DNI.

La activación se realiza desde la propia aplicación:

Ingresar a Cuenta DNI y seleccionar “Tarjetas”.

Elegir la tarjeta que se quiere utilizar.

Presionar “Activar para pagos NFC”.

Aceptar los términos y condiciones.

Validar la identidad mediante huella digital u otro mecanismo disponible.

Esperar la confirmación de la aplicación.

Otros descuentos de Cuenta DNI en septiembre

Además del beneficio para transporte, la modalidad de pago NFC permite acceder a otras promociones durante septiembre.

Entre ellas se encuentran:

30% de descuento en Coto los jueves, sin tope.

10% de reintegro en comercios gastronómicos del Movistar Arena, con un límite de $5.000 mensuales por tarjeta.

20% de descuento en determinados productos de Starbucks, pagando con Visa sin contacto desde el celular.

Para acceder a estas promociones también es fundamental realizar el pago mediante NFC y cumplir con las condiciones establecidas para cada beneficio.