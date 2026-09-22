Discapacidad: Martín Menem no logra convencer a los aliados, que ya definieron una estrategia

El Gobierno quiere avanzar con su propuesta de discapacidad en Diputados. Los aliados no tienen certezas y le piden a Martín Menem una garantía.

La Libertad Avanza lanzó un plan de rescate en materia de Discapacidad para evitar que la oposición imponga la prórroga de la ley de emergencia, resistida por el ministro de Salud, Mario Lugones, que evitó hasta última instancia la designación de fondos. Sin embargo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aún no logra convencer a los aliados necesarios para avanzar su proyecto.

La contrapropuesta de los bloques aliados del oficialismo en la Cámara baja consiste en que primero se prorrogue la ley actual, que vence en diciembre de 2026, y luego, en todo caso, se analice la "propuesta superadora". En esto trabajan Menem junto con las diputadas ex PRO, devenidas en libertarias al calor de los cambios de Patricia Bullrich, Silvana Giudici (Capital Federal) y Laura Rodríguez Machado (PRO).

Pero todavía los aliados no tienen acceso a esa propuesta del Gobierno "que mejora el escenario en Discapacidad". "Lo único que nos dicen es que se mantienen las pensiones por invalidez y la actualización por inflación, pero por ahora no dan demasiados detalles", señaló a MDZ uno de los aliados en la Cámara de Diputados.

La propuesta de La Libertad Avanza en Discapacidad Desde el comando oficialista deslizaron a este medio que "esta tarde van a dar a conocer el proyecto" en el que trabajaron políticamente Diego Santilli, jefe de Gabinete, y Menem. Según informó este medio luego de la conferencia del vocero presidencial Adrián Ravier, el proyecto del Gobierno quitará pensiones a las personas que sí trabajan.

"Para este Gobierno, una persona que tiene discapacidad no es una persona que tenga incapacidad para trabajar y para generar ingresos. Esto también es muy importante. Entonces, una persona que trabaja a pesar de tener un certificado de discapacidad, si trabaja en relación de dependencia y tiene un ingreso determinado, en todo caso puede perder el beneficio de la pensión no contributiva", señaló Ravier en conferencia de prensa. "Pero porque tiene un ingreso formal como cualquier persona que no tiene discapacidad", añadió.