El Gobierno se da por vencido y suelta el ajuste en Discapacidad como quieren los aliados

El oficialismo redefinió el dictamen que presentará este miércoles en el plenario de comisiones para frenar el avance de la oposición.

Tras la fuerte controversia interna y el rechazo generado dentro del propio espacio parlamentario, el Gobierno nacional resolvió modificar el capítulo sobre Discapacidad incluido en el proyecto del Presupuesto 2027. Ante el riesgo inminente de perder la mayoría en el plenario de comisiones de Discapacidad y Presupuesto, la conducción de La Libertad Avanza accedió a flexibilizar la redacción original para acercar posiciones con las bancadas dialoguistas.

Cerca de la presidencia de la Cámara de Diputados, a cargo de Martín Menem, confirmaron a Noticias Argentinas que la propuesta definitiva se revelará este miércoles a las 12 en la reunión plenaria. "Va a ser un dictamen más parecido al que piden los aliados que al oficialismo", admitieron fuentes del entorno parlamentario oficialista, dejando en evidencia la necesidad de ceder pretensiones para evitar que la oposición sume las firmas requeridas y se quede con el despacho de mayoría.

Negociaciones con gobernadores y el rol de Argentina Federal La estrategia de la Casa Rosada se concentró en intensificar las gestiones directas con los gobernadores de las provincias para alinear a sus representantes en la Cámara baja. Uno de los focos de mayor presión política se dirigió hacia el mandatario de Misiones, Hugo Passalacqua, de quien dependen dos firmas clave dentro del plenario de comisiones a través de los diputados de Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad y Bernardo Biella.

Cámara de Diputados de la Nación La posición de Herrera Ahuad adquiere una relevancia particular: además de presidir la bancada dialoguista, el exgobernador misionero padece una discapacidad auditiva y es impulsor de iniciativas de protección para el sector, lo que complica la posibilidad de acatar una directiva de apoyo irrestricto al texto oficialista original. Según fuentes parlamentarias, el legislador mantiene conversaciones fluidas con referentes de Unión por la Patria y se encamina a firmar en disidencia o acompañar un despacho alternativo.

Alineamiento opositor y la encrucijada del oficialismo Por su parte, el bloque de Unión por la Patria consolidó un preacuerdo con Provincias Unidas y el Frente de Izquierda para impulsar un dictamen común de rechazo a las quitas de beneficios. Sin embargo, la bancada kirchnerista aún requiere adhesiones suplementarias para asegurar el despacho de mayoría antes de la llegada del debate al recinto.