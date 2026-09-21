Adoctrinamiento escolar en Formosa: el Gobierno le exigió a Gildo Insfran una investigación por un posible caso

El ministerio de Pettovello difundió un video en el que una delegada zonal vincula la entrega de útiles y el comedor escolar con el gobernador Gildo Insfrán.

El ministerio de Capital Humano le reclamó al Gobierno de Formosa explicaciones por un presunto caso de adoctrinamiento en una escuela primaria de la provincia. El pedido no se canalizó a través de una publicación en la cuenta oficial del organismo en X.

El señalamiento apunta a Gladys Esther González, delegada zonal, que visitó la Escuela de Educación Primaria N° 59 "Leonor Mauriño", en la localidad de Gran Guardia. La cartera que conduce Sandra Pettovello se apoya en un video que circula en redes sociales, en el que la funcionaria pronuncia un discurso al que el comunicado atribuye "claro contenido político".

La exigencia del Gobierno a Formosa Comunicado oficial.@JMilei pic.twitter.com/Dew6ZekU4b — Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) September 21, 2026 Según Capital Humano, en la grabación González "vinculó la entrega de guardapolvos, zapatillas y útiles escolares, así como el servicio de comedor escolar, con la figura del gobernador Gildo Insfrán". El ministerio calificó el episodio como "un hecho de gravedad institucional" y sostuvo que "vulnera el principio de neutralidad que debe regir en las instituciones educativas y compromete la libertad de conciencia de los alumnos".