El combativo dirigente gremial que fue reelecto por tres años más

La Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios Judiciales de Mendoza renovó sus autoridades y el dirigente Ricardo Hipólito Babillón continuará al frente del gremio durante el período 2026-2029 . La elección se realizó el viernes 18 de septiembre y tuvo una particularidad: hubo una sola lista, Renovación Judicial —la denominada Lista Bordó—, pero aun así concurrieron a votar 847 trabajadores.

Según la conducción gremial, la cifra representa más de la mitad del padrón de afiliados y adquiere especial relevancia porque no hubo una campaña publicitaria previa ni recorridas por los juzgados para convocar a los trabajadores.

La elección, además, se produjo en un momento particular para el sindicato. La conducción de Babillón atravesó en los últimos tres años algunos de los conflictos laborales más fuertes que tuvo el Poder Judicial mendocino en mucho tiempo: paros prolongados, descuentos salariales, acampes dentro de Tribunales, discusiones sobre el funcionamiento del servicio de Justicia y una disputa que llevó incluso a modificar el rol de la Suprema Corte en las negociaciones salariales.

El antecedente más fuerte fue 2024. Durante mayo y junio de ese año, los trabajadores judiciales, especialmente en las oficinas fiscales, llevaron adelante una extensa paro por reclamos salariales. El conflicto llegó a afectar el funcionamiento de los tribunales y generó una fuerte disputa entre el sindicato, el Poder Ejecutivo y la Suprema Corte.

En mayo de 2024, el Gobierno llegó a otorgar un incremento salarial por decreto después de que no prosperaran las negociaciones. Según informó oficialmente el Ejecutivo en aquel momento, los trabajadores habían ejercido medidas de fuerza durante buena parte de mayo y junio.

La tensión también provocó un cambio institucional de peso. En medio del conflicto, la Suprema Corte decidió intervenir directamente en las negociaciones paritarias después de 19 años y derogó la acordada que impedía su participación, uno de los reclamos centrales que había planteado el sindicato. También se discutieron la carrera judicial y los descuentos por los días de paro.

El acuerdo alcanzado en julio de 2024 incluyó mejoras específicas para los trabajadores judiciales, un nuevo esquema para empleados de las oficinas fiscales y un mecanismo para devolver los descuentos correspondientes a los días de huelga mediante horas a contraturno, trabajo durante la feria o licencias compensatorias.

La pelea, sin embargo, no terminó allí.

ALF PONCE MERCADO / MDZ

Paros, asambleas y una nueva disputa con la Justicia

En 2025 volvieron a aparecer fuertes cruces alrededor de las medidas gremiales. En marzo, el Ministerio Público Fiscal estableció límites para la participación de los empleados en las asambleas sindicales durante el horario laboral. El gremio cuestionó la medida y volvió a ponerse sobre la mesa una discusión que había quedado abierta desde el conflicto de 2024: hasta dónde pueden avanzar las medidas de fuerza en un servicio como el de Justicia.

Ese año también hubo imputaciones contra integrantes de la conducción gremial en el marco del conflicto laboral. Babillón sostuvo públicamente que esas actuaciones buscaban frenar la lucha sindical.

En marzo de 2026, en cambio, el gremio logró cerrar la primera paritaria del año con el Gobierno. Los judiciales aceptaron un incremento del 10% para el primer semestre, dividido en un 7% desde marzo y un 3% desde mayo.

Pero la tregua salarial duró poco.

La protesta en el segundo semestre

En julio de este año, los judiciales rechazaron la propuesta salarial del Gobierno para el segundo semestre. La oferta contemplaba un incremento del 7% desde agosto y otro del 4% desde noviembre.

El rechazo convirtió al gremio conducido por Babillón en uno de los pocos sectores estatales que no aceptaron la propuesta. A comienzos de septiembre, la protesta escaló nuevamente: los trabajadores instalaron carpas en el cuarto piso de Tribunales, donde funcionan los despachos de los ministros de la Suprema Corte.

La medida consiguió que los supremos recibieran al gremio para analizar el reclamo. Babillón planteó que la paritaria estaba suspendida y reclamó una nueva propuesta salarial.

Días después, la Corte se reunió con los representantes sindicales y escuchó los reclamos. El conflicto salarial volvió así a colocar a los judiciales en el centro de la discusión sobre las relaciones entre el Ejecutivo, el Poder Judicial y los trabajadores del sector.

A eso se sumó otro frente: el reclamo por la denominada "Cláusula C", un viejo conflicto salarial que llegó hasta la Suprema Corte. En agosto, el Gobierno rechazó administrativamente un pedido de trabajadores que pretendían cobrar diferencias salariales derivadas de aquella cláusula, después de que el máximo tribunal provincial fijara un criterio sobre su alcance.

El titular del gremio de los empleados judiciales, Ricardo Babillón. Foto: Alf Ponce Mercado/MDZ

Una elección sin rival, pero con participación

En ese contexto se produjo la elección del viernes pasado.La Lista Bordó fue la única que se presentó, por lo que no existió competencia electoral. Sin embargo, desde el sindicato remarcan otro dato: 847 afiliados fueron a votar sin que la conducción realizara una campaña previa, publicidad o recorridas por los juzgados.

Para la conducción gremial, ese nivel de participación constituye una ratificación de la gestión que comenzó a transitar otro período al frente del sindicato.

El resultado también consolida a Babillón como uno de los principales protagonistas de las discusiones laborales dentro del Poder Judicial mendocino. En apenas dos años, su conducción atravesó una huelga de varios meses, descuentos salariales, negociaciones que involucraron directamente a la Corte, cambios en las reglas de discusión paritaria, nuevos conflictos salariales y protestas dentro del propio Palacio de Justicia.

Ahora tendrá tres años más para conducir el gremio.

La nueva conducción 2026-2029

La Comisión Directiva quedó integrada de la siguiente manera:

Secretario General: Ricardo Hipólito Babillón

Secretario Adjunto: Carlos Emanuel Aciar

Secretaria Gremial: Silvina Beatriz Barrera

Secretaria de Actas: Jesica Lorena Roque

Tesorero: Jorge Gastón Salmaso Neila

Vocales titulares: María Inés Echagaray, Mario Gustavo Rodríguez, Mauro Ariel Díaz, Fernanda Agostina Ponti y Evelyn Helvethia Burgos.

Vocales suplentes: María Elena Baidal, Antonella María Quintana, Romina Belén Barbeito Benedetti, Rosemarie Chahua Ponciano y Federico Alberto Persia.