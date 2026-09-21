Prometen "mejores salarios" para los trabajadores de Salud que se pasen al nuevo régimen

Al igual que el nuevo régimen optativo que se instauró en 2024 para los profesionales de la Salud (Régimen 27), la iniciativa -que deberá ser aprobada primero en la Casa de las Leyes- será de adhesión voluntaria y alcanzará a administrativos, enfermeros, técnicos, personal de mantenimiento y profesionales no vinculados directamente con la atención asistencial, entre otros.

El anuncio de Montero pone también en el centro de la escena la tensión entre el Ejecutivo y ATE , gremio que tiene la representación mayoritaria de los trabajadores comprendidos en ese régimen y que ya manifestó su rechazo a una reforma que, según sostiene, debería "discutirse en el ámbito paritario".

El ministro de Salud, Rodolfo Montero , defendió la iniciativa y aseguró que uno de los principales cambios estará en los salarios. En diálogo con los medios de comunicación por el día de la Sanidad, afirmó que “la remuneración va a ser mejor” para quienes decidan pasar voluntariamente al nuevo esquema.

La discusión no es nueva. Durante el año pasado, el Gobierno había acordado con ATSA una reforma del Convenio Colectivo de Trabajo del Régimen 15, pero ATE no acompañó el acuerdo . Según explicó Montero, al no haber firmado el gremio mayoritario, ese convenio no pudo implementarse.

Ahora, ante la falta de acuerdo en las negociaciones, el Ejecutivo decidió llevar la reforma directamente a la Legislatura.

Rodolfo Montero: “El régimen 15 es el que más retrasado teníamos a nivel salarial”

El ministro sostuvo que el Régimen 15 arrastra problemas tanto en materia salarial como en su estructura laboral. “El régimen 15 incluye todo el personal administrativo, el personal de enfermería, el personal técnico, el personal de mantenimiento, profesionales no vinculados directamente a la tarea asistencial, como puede ser un contador o un abogado”, explicó.

Rodolfo Montero, Alfredo Cornejo y Hebe Casado presentaron el mega paquete de salud Foto: Gobierno de Mendoza

Según Montero, se trata del régimen que estaba “más retrasado” en términos salariales y cuyo convenio colectivo había acumulado modificaciones durante décadas.

Uno de los problemas que identifica el Ejecutivo es que actualmente existen trabajadores "que realizan tareas similares pero tienen remuneraciones diferentes", además de situaciones en las que no se reconoce adecuadamente la responsabilidad asociada a determinadas funciones.

La propuesta oficial buscará, como adelantó MDZ, "reordenar la estructura salarial" y reducir de ocho a dos los agrupamientos que contempla actualmente el régimen. También prevé incorporar al básico distintos conceptos que hoy aparecen discriminados en el bono de sueldo.

Tensión con ATE por el régimen de Salud

La principal controversia está vinculada a la forma en que el Gobierno pretende implementar el cambio. Montero explicó que durante el último año y medio hubo conversaciones con los gremios para modificar el convenio colectivo. Sin embargo, sostuvo que esas negociaciones no llegaron a un acuerdo.

“El año pasado firmamos con uno de los gremios la reforma del convenio colectivo de trabajo, pero como no firmó el gremio mayoritario, no se pudo implementar”, señaló, en referencia a ATSA y ATE.

Roberto Macho, secretario general de ATE. El año pasado rechazaron el nuevo CCT. Foto: Prensa ATE

ATE viene cuestionando desde hace tiempo que el Ejecutivo impulse modificaciones del Régimen 15 por fuera de la discusión paritaria. En septiembre de 2025, el sindicato calificó la iniciativa como una "reforma laboral" y sostuvo que debía discutirse dentro del ámbito paritario.

Más recientemente, trabajadores del Régimen 15 plantearon cuestionamientos sobre aspectos del nuevo esquema, entre ellos la evaluación de desempeño, el impacto de las ausencias sobre los estímulos y el reconocimiento de las jefaturas.

“Mejor remuneración” para quienes ingresen en el nuevo régimen de Salud

En medio de esa disputa, uno de los argumentos centrales de Montero es que el trabajador que opte por el nuevo régimen no perderá derechos y, a cambio, accederá a una estructura salarial superior.

“Se pasan a ese régimen, en ese régimen la remuneración va a ser mejor”, afirmó el ministro.

La propuesta también contempla nuevos adicionales y beneficios vinculados a situaciones específicas. Entre ellos, Montero mencionó un ítem para quienes adopten, una reducción de la carga horaria para quienes trabajan con personas con discapacidad o adultos mayores y un adicional destinado a trabajadores que sean madres o padres a cargo de sus hijos en hogares monoparentales.

Además, el proyecto incorporaría un mecanismo de evaluación del desempeño, cuyo resultado podría tener impacto sobre los adicionales salariales. MDZ había informado que el nuevo esquema contempla una grilla para medir el desempeño de los trabajadores y utilizar ese resultado como uno de los componentes de la remuneración.

Qué pasa con la estabilidad laboral

Otro de los aspectos que Montero buscó remarcar es que la adhesión al nuevo régimen no implicará perder la estabilidad laboral. “Se mantiene la estabilidad laboral perfectamente”, aseguró.

El ministro sostuvo que la estabilidad está garantizada por la legislación correspondiente al empleo público y que no depende del régimen salarial que se elija.

El nuevo esquema no será obligatorio para quienes actualmente forman parte del Régimen 15.

Montero explicó que primero deberá aprobarse el proyecto en la Legislatura y luego el Poder Ejecutivo deberá reglamentarlo. A partir de allí se establecerá un mecanismo de adhesión, que sería similar al utilizado para el Régimen 38 de los profesionales de la Salud.

“Normalmente empieza con un formulario de adhesión y algunos papeles, y después es bastante corto y sencillo el proceso”, explicó.