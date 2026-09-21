Nuevo parte médico de Mirtha Legrand: cómo sigue la salud de la diva

Mirtha Legrand se encuentra internada en el Sanatorio Mater Dei y las autoridades del hospital compartieron un nuevo informe.

Mirtha Legrand volvió a ser hospitalizada en el Sanatorio Mater Dei el viernes 18 de septiembre luego de una complicación en su cuadro. El equipo médico que la atendió decidió dejarla internada para mantenerla monitoreada y cuidada.

Ángel de Brito, de hecho, compartió en sus redes sociales que los doctores pudieron encontrar la bacteria y preparaban antibióticos para combatirla. Además, sumó que la conductora tuvo una leve mejoría y finalmente este lunes 21 de septiembre revelaron un nuevo parte médico para dar más precisiones sobre el estado de salud de la diva de El Trece.

El informe firmado por el doctor Enrique Echagüe (director del hospital) expresa que "la Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente de acuerdo a lo esperado. Seguirá con el tratamiento específico del cuadro y los controles necesarios".

El nuevo parte médico de Mirtha Legrand El nuevo parte médico de Mirtha Legrand. Además, confirmaron que en las últimas horas recibió la visita de sus familiares y que, de no mediar cambios en su estado de salud, el próximo parte médico se compartirá el día miércoles. De esta manera, el Mater Dei llevó tranquilidad tras la fuerte preocupación por esta segunda internación.