El Gobierno celebró el procesamiento de autores y cómplices del atentado a la AMIA: "Un hito contra la impunidad"

Luego de que el juez federal Daniel Rafecas dispuso el procesamiento de ocho ciudadanos de nacionalidad iraní y libanesa por el atentado terrorista contra la AMIA/DAIA , desde el Ministerio de Justicia, el Gobierno celebró la medida. En ese sentido, destacó la importancia de la aplicación de la Ley de Juicio en Ausencia para poder llevar a cabo esto.

Esta medida fue catalogada como "un paso fundamental en favor de las 85 víctimas fatales, sus familias y toda la sociedad argentina, marcando un hito en la lucha contra la impunidad". Por su parte, el ministro Juan Bautista Mahiques destacó que el procesamiento " marca un hito en la lucha contra la impunidad ".

Finalmente, también se procesó como coorganizador / agente operativo a Salman Raouf Salman (alias Samuel El Reda, agente de Hezbollah), por coordinar la fase final del ataque.

En su comunicado, el Gobierno indicó que "la calificación legal es homicidio calificado por odio racial/religioso y peligro común, lesiones dolosas y daños agravados, encuadrados como crímenes de lesa humanidad y genocidio".

También "se dictó la falta de mérito respecto de Abdallah Salman y Hussein Mouzannar, y se comprobó coordinación con el atentado contra un avión comercial en Panamá al día siguiente (19 de julio de 1994, 20 muertos), ambos reivindicados conjuntamente por Hezbollah".

Finalmente, el Ministerio de Justicia explicó que "tras la revisión en apelación, el caso quedará en condiciones de ser elevado a juicio oral y público ante un Tribunal Oral Federal".