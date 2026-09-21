Cambios en Gobierno: un organismo público se reestructura para "racionalizar el gasto"

El Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (Iscamen) dispuso una modificación en su estructura y el organigrama de esta dependencia pública. Resaltaron que la medida tiene como finalidad optimizar los servicios que presta el organismo y “racionalizar el gasto”.

Mediante la Resolución Nº 171, publicada este lunes en el Boletín Oficial, el presidente del Iscamen , José Orts, dispuso una reestructuración de las diversas áreas y actividades que realiza este organismo público.

La norma modifica el organigrama funcional y el manual de funciones y resaltan que de esta manera apuntan a optimizar su funcionamiento, creando nuevas áreas, suprimiendo algunas y/o refuncionalizando otras.

En este sentido, desde la conducción del Iscamen advierten que esta reforma tiene como finalidad “optimizar los servicios a prestar y racionalizar el gasto”.

Destacan que el cambio de dependencias se da por razones operativas, priorizando el objetivo principal de optimizar la calidad y sanidad de la producción vegetal y animal de origen provincial y de la que ingresa a la provincia procedente de otras regiones.

José Orts es el presidente del Iscamen y firmó la resolución que reformó la estructura del organismo.

Nueva estructura en el Iscamen

El nuevo organigrama del Iscamen establece que la Presidencia del organismo contará a nivel de asesoramiento con el Consejo Asesor; como áreas de apoyo de gestión, las Unidades de: Asuntos Jurídicos, Gestión de Recursos Humanos, Difusión y Capacitación, Auditoría Interna, la Secretaría General, Secretaría de Contabilidad y Finanzas, y la Secretaría Técnica; y finalmente con los Sectores de apoyos Administrativo Manual y Técnico.

Dependerán directamente de la Presidencia del Instituto las siguientes Unidades:

Unidad de Auditoría Interna;

Unidad de Gestión de Recursos Humanos;

Unidad de Asuntos Jurídicos;

Unidad de Difusión y Capacitación.

Dependerán directamente de Secretaría de Contabilidad y Finanzas los siguientes Sectores:

Sector de Contabilidad y Presupuesto;

Sector de Compras y Contrataciones;

Sector Tesorería;

Sector Almacén;

Sector Inventario.

Dependerán directamente de Secretaría Técnica:

Sector De Control Y Gestión Plagas, Prevención Y Fiscalización de quien dependerán los siguientes programas:

- Control Y Erradicación Lobesia Botrana, Carpocapsa Y Grafolita

- Programa De Barreras Sanitarias Y Cuerpo De Cannes

- Programa Erradicación Mosca De Los Frutos

- Bioplanta Santa Rosa

- Programa De Agroecología

- Programa De Calidad

- Laboratorio Central

- Programa Agroquímicos

- Programa De Semillas, Viveros, SMR Y Cannabis

Asimismo, la Secretaría General quedará conformada por las siguiente Sector: