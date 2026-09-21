Cambios en Gobierno: un organismo público se reestructura para "racionalizar el gasto"
El Iscamen dispuso una reforma en su organigrama creando nuevas áreas y suprimiendo algunas existentes.
El Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (Iscamen) dispuso una modificación en su estructura y el organigrama de esta dependencia pública. Resaltaron que la medida tiene como finalidad optimizar los servicios que presta el organismo y “racionalizar el gasto”.
Mediante la Resolución Nº 171, publicada este lunes en el Boletín Oficial, el presidente del Iscamen, José Orts, dispuso una reestructuración de las diversas áreas y actividades que realiza este organismo público.
La norma modifica el organigrama funcional y el manual de funciones y resaltan que de esta manera apuntan a optimizar su funcionamiento, creando nuevas áreas, suprimiendo algunas y/o refuncionalizando otras.
En este sentido, desde la conducción del Iscamen advierten que esta reforma tiene como finalidad “optimizar los servicios a prestar y racionalizar el gasto”.
Destacan que el cambio de dependencias se da por razones operativas, priorizando el objetivo principal de optimizar la calidad y sanidad de la producción vegetal y animal de origen provincial y de la que ingresa a la provincia procedente de otras regiones.
Nueva estructura en el Iscamen
El nuevo organigrama del Iscamen establece que la Presidencia del organismo contará a nivel de asesoramiento con el Consejo Asesor; como áreas de apoyo de gestión, las Unidades de: Asuntos Jurídicos, Gestión de Recursos Humanos, Difusión y Capacitación, Auditoría Interna, la Secretaría General, Secretaría de Contabilidad y Finanzas, y la Secretaría Técnica; y finalmente con los Sectores de apoyos Administrativo Manual y Técnico.
Dependerán directamente de la Presidencia del Instituto las siguientes Unidades:
- Unidad de Auditoría Interna;
- Unidad de Gestión de Recursos Humanos;
- Unidad de Asuntos Jurídicos;
- Unidad de Difusión y Capacitación.
Dependerán directamente de Secretaría de Contabilidad y Finanzas los siguientes Sectores:
- Sector de Contabilidad y Presupuesto;
- Sector de Compras y Contrataciones;
- Sector Tesorería;
- Sector Almacén;
- Sector Inventario.
Dependerán directamente de Secretaría Técnica:
- Sector De Control Y Gestión Plagas, Prevención Y Fiscalización de quien dependerán los siguientes programas:
- Control Y Erradicación Lobesia Botrana, Carpocapsa Y Grafolita
- Programa De Barreras Sanitarias Y Cuerpo De Cannes
- Programa Erradicación Mosca De Los Frutos
- Bioplanta Santa Rosa
- Programa De Agroecología
- Programa De Calidad
- Laboratorio Central
- Programa Agroquímicos
- Programa De Semillas, Viveros, SMR Y Cannabis
Asimismo, la Secretaría General quedará conformada por las siguiente Sector:
- Sector de Sistemas;
- Sector de Mantenimiento;
- Sector de Movilidad;
- Sector Mesa de Entradas, Despacho y Archivo;
- Sector Higiene y Seguridad.