El Gobierno evalúa sanciones para Edenor y Edesur tras el masivo apagón en el AMBA

El Enrege-Sector Electricidad inició una investigación para determinar las responsabilidades por el corte de luz.

"Se aplicarán las sanciones previstas en el Reglamento de Suministro", aseguran desde el organismo.

El Gobierno nacional, a través del Enrege-Sector Electricidad, evalúa la aplicación de sanciones a las empresas distribuidoras Edenor y Edesur luego del masivo corte de energía eléctrica que durante la noche del sábado afectó a cerca de 600.000 usuarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La autoridad de control inició una investigación formal para precisar las causas del colapso y deslindar las responsabilidades operativas de cada compañía.

"Se analizarán las causas de lo sucedido y las responsabilidades, y de corresponder, se aplicarán las sanciones previstas en el Reglamento de Suministro", confirmaron fuentes del organismo regulador a TN.

En su punto de mayor severidad, la interrupción del suministro afectó a casi 520.000 clientes en el área de cobertura de Edenor y a cerca de 78.000 usuarios en el perímetro de Edesur. El corte comenzó a las 19:45 y el servicio se normalizó de manera progresiva en las horas posteriores, logrando la restitución total antes de la medianoche.

Origen de la falla y delimitación de responsabilidades N/A De acuerdo con los reportes iniciales, la falla se originó dentro de la zona de concesión de Edenor, extendiéndose geográficamente desde el municipio de San Fernando hasta diversos barrios de la franja norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.