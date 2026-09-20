Edenor reveló qué provocó el apagón que dejó a casi 600 mil usuarios sin luz en el AMBA

Edenor confirmó este domingo la causa del apagón masivo que dejó sin electricidad a casi 600 mil usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano. La empresa informó que el problema se originó por un desperfecto en un interruptor de 220 kilovoltios instalado en la subestación Malaver, ubicada en San Martín.

El corte comenzó alrededor de las 21 del sábado y afectó tanto a clientes de Edenor como de Edesur. Hogares, edificios, comercios y semáforos quedaron sin suministro en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mientras las compañías trabajaban para recuperar el servicio.

Edenor confirmó que el origen de la interrupción estuvo en un desperfecto registrado en un interruptor de 220 kilovoltios de la subestación Malaver, situada en el partido bonaerense de San Martín.

La distribuidora indicó que continúan las investigaciones para establecer con precisión qué factores provocaron la falla técnica. Durante gran parte del domingo, la causa del apagón había permanecido bajo análisis.

El punto máximo de usuarios afectados se produjo a las 21:45. Según los datos informados por el ENReGE, en ese momento había 519.472 clientes de Edenor sin electricidad y otros 78.125 correspondientes a Edesur.

En total, el corte alcanzó a casi 600 mil usuarios. El servicio comenzó a recuperarse progresivamente y ambas distribuidoras lograron normalizar casi por completo el suministro poco después de las 23.

Qué barrios de CABA y el Conurbano quedaron sin luz

La interrupción tuvo un fuerte impacto sobre el corredor norte de la Ciudad de Buenos Aires. Entre los barrios afectados estuvieron Belgrano, Colegiales, Villa del Parque, Palermo, Recoleta, Villa Crespo, Villa Urquiza y Saavedra.

En territorio bonaerense también se registraron cortes en Munro y Vicente López. A medida que avanzaron los trabajos, el suministro comenzó a restablecerse parcialmente en algunas zonas, con Núñez, Belgrano y Recoleta entre los primeros sectores donde regresó la electricidad.

En el área de concesión de Edesur, los principales inconvenientes se registraron en La Paternal, Flores, Floresta, Villa del Parque, Vélez Sarsfield, Caballito y Villa Santa Rita.

Qué dijo Edesur sobre el corte de luz

Desde Edesur señalaron desde un primer momento que el origen del problema no correspondía a su red. A las 21:30 del sábado, la empresa comunicó que el servicio de los usuarios afectados por la falla ya había sido normalizado y remarcó que se trató de un inconveniente “ajeno a nuestra compañía”.

Un representante de la distribuidora explicó que el incidente había alcanzado a clientes ubicados tanto en la zona norte como en la zona sur del AMBA, incluyendo algunos usuarios dentro del área de concesión de Edesur.

La confirmación de Edenor permitió finalmente identificar el punto donde se produjo la falla que desencadenó el apagón. La empresa atribuyó el inconveniente al interruptor de alta tensión instalado en la subestación Malaver, aunque las investigaciones continúan para determinar en detalle qué originó el desperfecto técnico.