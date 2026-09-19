Gigantesco apagón afectó a varias zonas del AMBA

Decenas de miles de usuarios del AMBA permanecieron a oscuras por un masivo apagón que interrumpió el servicio eléctrico y paralizó semáforos.

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Los vecinos le sacaron fotos al Obelisco sin luz en medio del masivo apagón en el AMBA.

Un apagón afectó la noche del sábado a la Ciudad de Buenos Aires y localidades del Gran Buenos Aires.

Fuentes oficiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que personal de Bomberos de la Ciudad se desplazó para ayudar a gente que quedó atrapada en los ascensores.

Los cortes de luz se registraron en los barrios porteños de Palermo, Belgrano, Villa Urquiza, Recoleta, Flores, La Paternal, Floresta, Villa Devoto y Villa General Mitre.

De acuerdo a los datos difundidos por Edesur, más de 77 mil usuarios quedaron sin suministro eléctrico.