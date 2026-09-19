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Gigantesco apagón afectó a varias zonas del AMBA

Decenas de miles de usuarios del AMBA permanecieron a oscuras por un masivo apagón que interrumpió el servicio eléctrico y paralizó semáforos.

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Los vecinos le sacaron fotos al Obelisco sin luz en medio del masivo apagón en el AMBA.

Los vecinos le sacaron fotos al Obelisco sin luz en medio del masivo apagón en el AMBA.

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Un apagón afectó la noche del sábado a la Ciudad de Buenos Aires y localidades del Gran Buenos Aires.

Fuentes oficiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que personal de Bomberos de la Ciudad se desplazó para ayudar a gente que quedó atrapada en los ascensores.

Los cortes de luz se registraron en los barrios porteños de Palermo, Belgrano, Villa Urquiza, Recoleta, Flores, La Paternal, Floresta, Villa Devoto y Villa General Mitre.

De acuerdo a los datos difundidos por Edesur, más de 77 mil usuarios quedaron sin suministro eléctrico.

Los semáforos no funcionaron en varias zonas y en algunos lugares la luz volvió de manera paulatina.

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