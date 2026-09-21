Visita de León XIV: el Gobierno anticipa "el operativo más importante de la historia" y prevé que se movilicen 7 millones de personas

El canciller Pablo Quirno y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva encabezaron una conferencia de prensa junto a autoridades religiosas, tras confirmarse la visita del pontífice.

El Gobierno nacional realizó una conferencia de prensa para destacar la confirmación oficial de la agenda en Argentina del papa León XIV, previsto entre el 8 y 11 de noviembre. Al respecto, organizó este lunes por la mañana una conferencia de prensa junto a las autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina y la representación de la Santa Sede en el país.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, señaló que se tratará de un “evento histórico para millones de argentinos y desde el Gobierno nacional estamos trabajando sostenidamente para garantizar las condiciones necesarias”. Se mostró junto al canciller, Pablo Quirno; la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo; y el nuncio apostólico en la Argentina en representación de la Santa Sede, monseñor Michael Wallace Banach.

En su mensaje, Michael Wallace Banach expresó el “profundo agradecimiento de la Santa Sede al presidente Javier Milei y al Gobierno no solo por invitar al papa León XIV al país, sino también por su generosidad y disposición". "Hemos podido comprobarlo de manera concreta durante las recientes visitas de los organizadores. Y nuestro agradecimiento se extiende a todas las autoridades locales que trabajan arduamente para garantizar el éxito del viaje apostólico”, señaló.

“Desde el comienzo entendimos que esta debía ser, además de la visita de un jefe de Estado, una visita apostólica al pueblo argentino que el Estado tiene la responsabilidad de acompañar y facilitar con pleno respeto por su naturaleza”, afirmó Quirno y agradeció especialmente al papa León XIV “por haber decidido visitar a la Argentina”, así como a la Secretaría de Estado de la Santa Sede, a la Nunciatura Apostólica y a la Conferencia Episcopal Argentina “por la confianza y la cooperación permanente con nuestros equipos”.

Asimismo resaltó la “disposición de todos los organismos nacionales, de la ciudad de Buenos Aires, de las provincias de Buenos Aires y Córdoba y de los municipios que participan de esta organización” por el trabajo articulado con la delegación vaticana y la iglesia argentina, y remarcó que el programa “refleja la amplitud de la visita”, que incluye encuentros institucionales, pastorales, sociales, ecuménicos e interreligiosos del Santo Padre.