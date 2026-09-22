Patricia Bullrich y Diego Santilli se vieron las caras en Casa Rosada tras su fuerte cruce: "Diferencias aclaradas"

Días después de las explosivas declaraciones de Patricia Bullrich tras los cambios fijados en discapacidad en el Presupuesto 2027 y la falta de comunicación en el Gobierno, la jefa del bloque libertario en el Senado regresó este martes a la Casa Rosada y mantuvo un encuentro con todos los funcionarios que componen la mesa política . De esta manera, se encontró con el jefe de Gabinete, Diego Santilli , a quien acusó de mentir por relativizar la falta de información a todos los integrantes del Gobierno de la letra chica del proyecto.

En tanto, no concurrió el ministro de Economía, Luis Caputo , apuntado por el ajuste en el presupuesto, debido a su presencia en Estados Unidos junto a Javier Milei .

“Se discutieron las diferencias que se expusieron públicamente la última semana sobre distintos artículos del proyecto de Presupuesto 2027. Cada integrante de la mesa planteó su posición al respecto y las diferencias quedaron aclaradas ”, señalaron fuentes oficiales a MDZ .

En ese sentido, “se comprometieron a continuar fortaleciendo el trabajo conjunto con miras a la agenda legislativa y política que lleva adelante el Gobierno”, indicaron.

Bullrich informó cómo será la próxima sesión en la Cámara Alta para avanzar en los proyectos del oficialismo . Se pretende sesión el jueves para tratar la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, modificación al régimen de Zona Fría y Bonos de Carbono.

Por su parte, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, hizo referencia por su parte al ingreso del proyecto de Malvinas y cómo se viene trabajando en las reuniones de comisión.

Finalmente, se repasó la agenda de la visita del papa León XIV a la Argentina y las actividades que realizarán los distintos integrantes del Gobierno nacional. Asimismo, esta tarde la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei mantendrá un encuentro de trabajo con miembros la Conferencia Episcopal Argentina y autoridades de las jurisdicciones de CABA, PBA y Córdoba.

Participaron del encuentro la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional, Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.