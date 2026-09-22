El hermano de Lady Di reveló qué le dijo la princesa sobre Carlos III antes del divorcio
Charles Spencer publicó nuevas revelaciones sobre Lady Di, su matrimonio con Carlos III y la reacción que habría tenido el actual rey después de su muerte.
Casi tres décadas después de la muerte de Lady Di, su hermano volvió a sacudir a la familia real británica con revelaciones sobre los años más difíciles de la princesa. Charles Spencer publicó recientemente sus memorias, Swan Song: Diana, My Sister, donde reconstruye conversaciones privadas con Diana y episodios previos a su muerte.
Una de las afirmaciones más llamativas se remonta a una comida que Spencer mantuvo con su hermana. Según cuenta en el libro, Diana bajó la mirada hacia la mesa y le anunció que iba a divorciarse de Carlos III. Cuando su hermano le advirtió sobre las consecuencias, ella le dio una explicación inesperada.
“Mi marido está enamorado de su valet”, le dijo Lady Di, según recuerda Spencer. El propio hermano de Diana reconoció que no sabía a quién se refería y que consideró aquella afirmación improbable. Sin embargo, aseguró que recuerda con precisión que su hermana utilizó esas palabras.
Las dudas de Lady Di sobre Carlos III antes de la boda
No es el único episodio delicado en el libro. Spencer también aseguró que Diana había dudado en casarse con Carlos incluso antes de la boda de 1981, pues temía que el entonces príncipe no estuviera realmente enamorado de ella. Según su relato, llegó a conversar sobre estas dudas con su padre, aunque finalmente siguió adelante con el matrimonio.
Las memorias avanzan hasta agosto de 1997. Spencer sostiene que, cuando habló por teléfono con Carlos tras la muerte de Lady Di, lo escuchó extraordinariamente animado. En el libro lo describe como alguien que sonaba “eufórico” y comparable a quien acaba de ganar la lotería.
Spencer reconoció que nunca pudo saber qué pensaba Carlos en ese momento, pero explicó que posteriormente se preguntó si la muerte de Diana podía haber sido vista como el fin de un obstáculo para que el entonces heredero pudiera casarse con Camila Parker Bowles. Carlos y Camila contrajeron matrimonio en 2005.
La fuerte discusión por el funeral de Lady Di
Otro de los momentos reconstruidos por Spencer ocurrió mientras se preparaba el funeral de Diana. El conde asegura que se opuso a que Guillermo y Enrique, que entonces tenían 15 y 12 años, caminaran detrás del féretro de su madre, pues consideraba que no debían ser sometidos a una exposición de tal magnitud.
De acuerdo con su versión, aquella discusión terminó en una llamada tensa con Carlos. Spencer le atribuye al actual rey una frase que se convirtió en uno de los pasajes más polémicos del libro: le habría dicho que pronto olvidarían a Diana. Carlos Spencer volvió a defender públicamente su recuerdo esta semana y aseguró que esas fueron las palabras que escuchó.
El Palacio de Buckingham tomó la inusual decisión de responder públicamente a las acusaciones. La Casa Real puso en duda los recuerdos de Spencer y señaló que el dolor por la muerte de un hermano puede afectar la razón, el juicio y la memoria.
El hermano de Lady Di, sin embargo, sostiene que decidió publicar estas memorias porque se considera un testigo directo de una parte de la historia de Diana que aún está en discusión. También aseguró que conoce otros episodios relacionados con Carlos III que decidió no incluir en el libro y afirmó que esta obra será su última palabra sobre el tema.