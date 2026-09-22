El hermano de Lady Di reveló qué le dijo la princesa sobre Carlos III antes del divorcio

Charles Spencer publicó nuevas revelaciones sobre Lady Di, su matrimonio con Carlos III y la reacción que habría tenido el actual rey después de su muerte.

El hermano de Lady Di reconstruyó conversaciones privadas que mantuvo con Diana durante los últimos años de su matrimonio.

Casi tres décadas después de la muerte de Lady Di, su hermano volvió a sacudir a la familia real británica con revelaciones sobre los años más difíciles de la princesa. Charles Spencer publicó recientemente sus memorias, Swan Song: Diana, My Sister, donde reconstruye conversaciones privadas con Diana y episodios previos a su muerte.

Una de las afirmaciones más llamativas se remonta a una comida que Spencer mantuvo con su hermana. Según cuenta en el libro, Diana bajó la mirada hacia la mesa y le anunció que iba a divorciarse de Carlos III. Cuando su hermano le advirtió sobre las consecuencias, ella le dio una explicación inesperada.

“Mi marido está enamorado de su valet”, le dijo Lady Di, según recuerda Spencer. El propio hermano de Diana reconoció que no sabía a quién se refería y que consideró aquella afirmación improbable. Sin embargo, aseguró que recuerda con precisión que su hermana utilizó esas palabras.

Las dudas de Lady Di sobre Carlos III antes de la boda No es el único episodio delicado en el libro. Spencer también aseguró que Diana había dudado en casarse con Carlos incluso antes de la boda de 1981, pues temía que el entonces príncipe no estuviera realmente enamorado de ella. Según su relato, llegó a conversar sobre estas dudas con su padre, aunque finalmente siguió adelante con el matrimonio.

Las nuevas revelaciones sobre Lady Di provocaron una inusual respuesta del Palacio de Buckingham. Las memorias avanzan hasta agosto de 1997. Spencer sostiene que, cuando habló por teléfono con Carlos tras la muerte de Lady Di, lo escuchó extraordinariamente animado. En el libro lo describe como alguien que sonaba “eufórico” y comparable a quien acaba de ganar la lotería.