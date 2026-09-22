Hallazgo en una reserva de Misiones: desmantelaron un campamento de cazadores furtivos

Un patrullaje ambiental en plena selva de Misiones terminó con el descubrimiento de un campamento clandestino montado dentro de una de las áreas naturales más importantes de la provincia. El lugar habría sido utilizado por cazadores furtivos para permanecer durante varios días y capturar fauna silvestre protegida.

El operativo estuvo a cargo de efectivos del Grupo “Pepirí Miní”, dependiente del Escuadrón 49 “San Vicente” de Gendarmería Nacional. Los agentes avanzaban a pie por la zona intangible de la Reserva de la Biosfera Yabotí cuando advirtieron una serie de estructuras escondidas entre la vegetación.

Al acercarse, comprobaron que se trataba de un campamento clandestino. Dentro del lugar encontraron carpas, camas precarias y cartuchos de escopeta que ya habían sido disparados.

El hallazgo no terminó allí. Los gendarmes también detectaron secadores artesanales utilizados para carne , además de cebaderos y saleros artificiales. Estos últimos son colocados para atraer animales silvestres hacia determinados puntos y facilitar su caza.

La presencia de estos elementos permitió establecer que las instalaciones estaban vinculadas con actividades de caza furtiva dentro de un sector protegido de Misiones. Sin embargo, el informe oficial no precisó si había personas en el campamento al momento de la llegada de los efectivos ni informó sobre detenciones.

En la selva de Misiones hallaron cartuchos utilizados, secadores de carne, cebaderos y saleros destinados a atraer animales.

Tras el procedimiento, intervinieron las autoridades de Áreas Protegidas del Ministerio de Ecología de Misiones. Se ordenó realizar las actuaciones correspondientes y avanzar con el desarme y la destrucción total de las instalaciones por una infracción a la Ley Provincial XVI N°29 de Conservación de la Fauna Silvestre.

Se hallaron carpas, camas precarias, cartuchos de escopeta servidos, secadores de carne artesanales, cebaderos y saleros artificiales utilizados para la atracción y caza furtiva de la fauna silvestre protegida.

Una de las reservas más importantes de Misiones

La Reserva de la Biosfera Yabotí ocupa unas 236.000 hectáreas y se extiende por los municipios de San Pedro y Guaraní. Fue reconocida como Reserva de Biosfera en 1995 y protege uno de los ambientes de mayor biodiversidad del país.

Entre las especies que encuentran refugio en este sector de Misiones aparecen el yaguareté, el tapir y el pecarí de collar, además de numerosas especies de aves y vegetación característica de la selva subtropical. La caza furtiva representa una amenaza especialmente delicada en este territorio debido al valor de la fauna que conserva.