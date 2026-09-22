Atención: este martes habrá cortes de luz en diez departamentos de Mendoza
Según el cronograma presentado por Edemsa, este martes el servicio eléctrico se verá afectado en distintos sectores de la provincia.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este martes 22 de septiembre. Esto es debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante un cronograma previamente establecido. En total, diez departamentos se verán afectados.
Según lo informado por la compañía, habrá cortes en distintas zonas de la Ciudad de Mendoza, Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y San Rafael.
Cortes de luz anunciados por Edemsa para el martes 22/9/2026
Ciudad de Mendoza
- En calle Coronel Díaz, Videla Castillo, Santiago del Estero y Salta y zonas aledañas. De 10.00 a 14.00 h.
Guaymallén
- Entre calles Bandera de Los Andes, Chacabuco y Ruta Provincial N°50. De 9.30 a 13.00 h.
- Entre calles Guillermo Kraff, Lemos, Tabanera, Ferrari y zonas aledañas; Los Corralitos. De 9.00 a 13.00 h.
Las Heras
- En la intersección de calles Gutiérrez y Los Algarrobos y zonas aledañas; Capdeville. De 9.30 a 13.30 h.
- En Ruta Nacional N°40, entre Ruta Provincial N°34 y calle El Arenal y zonas aledañas; Capdeville. De 9.15 a 13.15 h.
Lavalle
- En calle Proyectada V331 y zonas aledañas; Paramillo. De 11.00 a 15.00 h.
Luján de Cuyo
- En calle Costa Flores, entre Brandsen y barrio Juan Giménez y áreas adyacentes; Perdriel. De 9.30 a 13.30 h.
Maipú
- En la intersección de Urquiza y Mármol y zonas aledañas; Coquimbito. De 8.30 a 10.30 h.
Tunuyán
- En calle Otero Las Rosas, entre Ruta Provincial N°93 O Carril Casas Viejas y calle José Fuertes. En José Fuertes, entre Otero y Ruta Provincial N°92 O Quintana. En el barrio las Rosas y áreas adyacentes; Colonia las Rosas. De 9.45 a 13.45 h.
Tupungato
- En calle La Vencedora, entre Ruta N°89 y Bodega Michelini Mufatto Trinchera; Gualtallary. De 9.30 a 13.30 h.
San Carlos
- En Ruta Nacional N°143, hacia el sur de loteo Navarro; Pareditas. De 15.30 a 19.30 h.
- En calle Fuerte San Juan, hacia el sur de Ruta Nacional N°143; Pareditas. De 15.30 a 19.30 h.
- En Ruta Nacional N°40 Vieja, hacia al sur de Escuela N°1-460 Libertad; Pareditas. De 10.30 a 14.30 h.
San Rafael
- Entre calles Roca, Las Aucas, Juarez Celma y Servando Butti. En calle Los Sauces, entre Blas Parera y Lisandro de La Torre. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre Ruta Provincial N°154, Sarmiento, Pasatiempo y Estancia El Globo; Cuadro Nacional. De 8.30 a 12.30 h.