Sube la temperatura en Mendoza este martes y se vienen días cada vez más cálidos

El martes arrancará frío en Mendoza, pero la máxima llegará a 20°. Hacia el jueves el termómetro podría trepar hasta los 31°.

La temperatura llegará a 20° este martes en Mendoza después de una mañana fría.

Este martes vuelve a subir la temperatura en Mendoza. El pronóstico anticipa una jornada con poca nubosidad, vientos moderados del noreste y una mínima de 5°. Durante la mañana todavía pueden registrarse heladas parciales en algunos sectores.

Después del mediodía se va a sentir un ambiente bastante más agradable. La máxima llegará a los 20° y en el Gran Mendoza no se esperan lluvias ni otros fenómenos importantes.

La cordillera también tendrá buenas condiciones, con poca nubosidad y sin precipitaciones previstas durante este martes.

El martes tendrá poca nubosidad en Mendoza y vientos moderados del noreste. Santiago Tagua/MDZ Para el miércoles el termómetro seguirá subiendo. Se esperan 25° de máxima y 9° de mínima, con vientos leves de dirección variable. En alta montaña, en cambio, podrían aparecer nevadas débiles.