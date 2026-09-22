Sube la temperatura en Mendoza este martes y se vienen días cada vez más cálidos
El martes arrancará frío en Mendoza, pero la máxima llegará a 20°. Hacia el jueves el termómetro podría trepar hasta los 31°.
Este martes vuelve a subir la temperatura en Mendoza. El pronóstico anticipa una jornada con poca nubosidad, vientos moderados del noreste y una mínima de 5°. Durante la mañana todavía pueden registrarse heladas parciales en algunos sectores.
Después del mediodía se va a sentir un ambiente bastante más agradable. La máxima llegará a los 20° y en el Gran Mendoza no se esperan lluvias ni otros fenómenos importantes.
La cordillera también tendrá buenas condiciones, con poca nubosidad y sin precipitaciones previstas durante este martes.
Para el miércoles el termómetro seguirá subiendo. Se esperan 25° de máxima y 9° de mínima, con vientos leves de dirección variable. En alta montaña, en cambio, podrían aparecer nevadas débiles.
El jueves aparece como el día más caluroso del pronóstico extendido. La máxima podría alcanzar los 31° y se espera viento Zonda tanto en la precordillera como en sectores del llano. También volverían las nevadas moderadas en la cordillera.