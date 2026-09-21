Tiempo bueno y ascenso de la temperatura: cuándo vuelve el Zonda a Mendoza

Mejoran las condiciones en la provincia, aunque no por mucho tiempo. Además, algunas zonas permanecen bajo alerta por heladas.

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa para este martes 22 de septiembre tiempo bueno con ascenso de la temperatura en Mendoza, aunque hay algunas zonas que permanecen bajo alerta por heladas.

Según se detalla, la “baja humedad ambiental genera riesgo de heladas principalmente en zonas frías del Valle de Uco, Oasis sur y este”, con mínimas bajo cero. En tanto que la máxima rondaría los 20 ºC.

Así estará el tiempo este martes en Mendoza Viento: se espera viento débil del norte desde las 13 hasta las 21 en todo el llano provincial. En la franja Este podría continuar durante la madrugada del miércoles.

se espera viento débil del norte desde las 13 hasta las 21 en todo el llano provincial. En la franja Este podría continuar durante la madrugada del miércoles. Nubosidad : se prevé parcialmente nublado durante la mañana, con mayor despeje desde las 12. Desde las 20, volverá la nubosidad parcial en el llano provincial, particularmente en la zona Sur, sin precipitaciones.

: se prevé parcialmente nublado durante la mañana, con mayor despeje desde las 12. Desde las 20, volverá la nubosidad parcial en el llano provincial, particularmente en la zona Sur, sin precipitaciones. Alta Montaña: se espera nubosidad parcial en los sectores Sur y Centro. Desde las 20, se agregará nubosidad parcial en el sector Norte, sin precipitaciones. Pronóstico para los próximos días Mientras que el SMN anticipa nevadas en la cordillera durante la jornada del miércoles, en el llano se espera que la temperatura continúe aumentando: se espera una máxima cercana a los 25 ºC.