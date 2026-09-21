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Godoy Cruz ofrece una interesante capacitación gratuita: oficio, creatividad y diseño

La propuesta está destinada a mayores de 18 años y combina técnicas de carpintería, diseño y fabricación de objetos. Los cupos son limitados.

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Godoy Cruz lanza un nuevo taller gratuito.

Godoy Cruz lanza un nuevo taller gratuito.

Prensa Godoy Cruz

La Municipalidad de Godoy Cruz puso en marcha una nueva propuesta de formación gratuita destinada a quienes quieran incorporar herramientas vinculadas con la carpintería, el diseño y la fabricación de objetos. Se trata de la capacitación “Diseño y Producción de Lámparas”, que no requiere experiencia previa.

El taller comenzará el martes 6 de octubre y se desarrollará en el Centro Cultural y Deportivo Villa Martínez, ubicado en O’Higgins 1460, entre Sarratea y Pellegrini. Las clases serán todos los martes, de 14 a 17.

La iniciativa es impulsada por la Dirección de Educación y Capacitación Laboral del municipio y propone un aprendizaje práctico, con contenidos que pueden ser utilizados tanto para proyectos personales como para quienes busquen incorporar conocimientos aplicables a futuros emprendimientos.

Qué se aprenderá durante la capacitación gratuita

A lo largo del taller, los participantes tendrán un acercamiento al trabajo con madera y aprenderán diferentes técnicas de carpintería, además de nociones vinculadas con el diseño, el armado y la terminación de objetos.

Otro de los ejes estará puesto en el uso seguro de herramientas y máquinas, con el objetivo de brindar conocimientos que permitan desarrollar los trabajos de manera adecuada. La propuesta busca que cada participante pueda avanzar en sus propios proyectos y transformar distintos materiales y componentes en objetos funcionales y decorativos.

Godoy Cruz suma una nueva propuesta de capacitación laboral.

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De esta manera, la capacitación combina oficio, creatividad y diseño, con herramientas que pueden trasladarse a distintas iniciativas personales y productivas.

Quiénes pueden inscribirse y cuáles son los requisitos

La capacitación está destinada a mayores de 18 años que tengan domicilio legal en Godoy Cruz. Entre los requisitos también se encuentra contar con la vacuna antitetánica aplicada y disponer de los materiales que serán solicitados para el desarrollo de las actividades.

Las preinscripciones se realizan exclusivamente mediante un formulario online y los cupos son limitados, por lo que quienes estén interesados deberán completar el trámite con anticipación. Al finalizar la capacitación se entregarán certificados de participación.

Para realizar consultas o solicitar información, se puede llamar al 4429338, comunicarse por WhatsApp al 2613068525 o escribir a [email protected]

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