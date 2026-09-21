Godoy Cruz ofrece una interesante capacitación gratuita: oficio, creatividad y diseño

La Municipalidad de Godoy Cruz puso en marcha una nueva propuesta de formación gratuita destinada a quienes quieran incorporar herramientas vinculadas con la carpintería, el diseño y la fabricación de objetos. Se trata de la capacitación “Diseño y Producción de Lámparas”, que no requiere experiencia previa.

El taller comenzará el martes 6 de octubre y se desarrollará en el Centro Cultural y Deportivo Villa Martínez, ubicado en O’Higgins 1460, entre Sarratea y Pellegrini. Las clases serán todos los martes, de 14 a 17.

La iniciativa es impulsada por la Dirección de Educación y Capacitación Laboral del municipio y propone un aprendizaje práctico, con contenidos que pueden ser utilizados tanto para proyectos personales como para quienes busquen incorporar conocimientos aplicables a futuros emprendimientos.

A lo largo del taller, los participantes tendrán un acercamiento al trabajo con madera y aprenderán diferentes técnicas de carpintería, además de nociones vinculadas con el diseño, el armado y la terminación de objetos.

Otro de los ejes estará puesto en el uso seguro de herramientas y máquinas, con el objetivo de brindar conocimientos que permitan desarrollar los trabajos de manera adecuada. La propuesta busca que cada participante pueda avanzar en sus propios proyectos y transformar distintos materiales y componentes en objetos funcionales y decorativos.

Godoy Cruz suma una nueva propuesta de capacitación laboral. Prensa Godoy Cruz

De esta manera, la capacitación combina oficio, creatividad y diseño, con herramientas que pueden trasladarse a distintas iniciativas personales y productivas.

Quiénes pueden inscribirse y cuáles son los requisitos

La capacitación está destinada a mayores de 18 años que tengan domicilio legal en Godoy Cruz. Entre los requisitos también se encuentra contar con la vacuna antitetánica aplicada y disponer de los materiales que serán solicitados para el desarrollo de las actividades.

Las preinscripciones se realizan exclusivamente mediante un formulario online y los cupos son limitados, por lo que quienes estén interesados deberán completar el trámite con anticipación. Al finalizar la capacitación se entregarán certificados de participación.

Para realizar consultas o solicitar información, se puede llamar al 4429338, comunicarse por WhatsApp al 2613068525 o escribir a [email protected]