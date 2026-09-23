Una camilla inteligente, biotextiles y vino: 16 diseños de Mendoza que serán premiados

Una camilla inteligente pensada para grandes eventos, textiles desarrollados a partir de biomateriales, una tabla de kiteboard, vajilla para alta cocina y hasta un sombrero inspirado en las hojas de la vid. Son algunas de las creaciones nacidas en Mendoza que esta semana tendrán reconocimiento nacional.

En total, 16 proyectos mendocinos recibirán el Sello Buen Diseño Argentino , una distinción que reconoce productos y desarrollos nacionales en los que el diseño se convierte en una herramienta de innovación, calidad y generación de valor.

La ceremonia se realizará el jueves 24 de septiembre en el Palacio Libertad, en la Ciudad de Buenos Aires.

La diversidad de los proyectos permite observar hasta dónde puede llegar hoy el diseño mendocino. Uno de los desarrollos distinguidos es Camilla Inteligente , un dispositivo de ingeniería médica diseñado para facilitar el transporte asistido y la logística durante eventos de alta concurrencia.

La innovación vinculada con la sustentabilidad también ocupa un lugar importante. Vonk Bio Diseño desarrolló una línea de biotextiles regionales utilizando descartes y recursos disponibles en la provincia, mientras que Bioeleven trabaja con materiales bioplásticos y textiles elaborados con insumos sostenibles y una fuerte identidad territorial.

A estos proyectos se suma Más que Descarte, de Más que mi Locura, que transforma residuos plásticos y textiles en productos de marroquinería y organizadores mediante técnicas de suprarreciclaje.

El vino también se convierte en diseño

La identidad vitivinícola aparece de distintas maneras entre los proyectos seleccionados. Ampélia, de Noe Roldán, lleva la ampelografía —la disciplina que estudia e identifica las variedades de vid— al terreno de la sombrerería de autor mediante intervenciones gráficas inspiradas en la naturaleza mendocina.

La Guía de Campo Ilustrada. Catador de hojas de vid, de Editorial Próspera, también toma al viñedo como punto de partida y propone una herramienta ilustrada para reconocer variedades a través de sus hojas.

El universo del vino aparece además en dos etiquetas: Rosaura Escorihuela Gascón, desarrollada por Dizen con una estética ligada al patrimonio histórico de la bodega, e Inmutable Vinos, que apuesta por una identidad visual de carácter narrativo.

Cerámica, mobiliario y hasta una tabla de kiteboard

La gastronomía también tiene representantes. Barrovino fue reconocido por dos desarrollos: el Mortero Suribachi, inspirado en el tradicional mortero japonés y adaptado a usos locales, y el Plato carbón, una pieza de vajilla de autor creada para la presentación gastronómica.

La lista continúa con Silla S, de Monsalvo; el sistema de equipamiento urbano Fractal, de Cimalco; el proyecto de mobiliario Terrada Bau, de Nuestra Tierra; y la propuesta de indumentaria profesional de Boutique del Chef.

También fue seleccionada Shakka 2026, una tabla de kiteboard que combina desarrollo técnico, hidrodinámica, resistencia y diseño gráfico.

El proyecto mendocino que obtuvo 82 puntos sobre 90

Entre todos los reconocimientos sobresale Colección Identidad 2025. Contraste simultáneo en el territorio, un catálogo interactivo realizado por Editorial Próspera para la Dirección de Industrias Creativas de Mendoza. El proyecto obtuvo 82 puntos sobre un máximo de 90 y reúne obras de 32 artistas y productores mendocinos.

La propuesta busca mostrar el diseño y la producción artística local a partir de un elemento común: la relación de cada creador con el territorio mendocino.

Los reconocimientos llegan además en un momento en el que el diseño tiene un peso significativo dentro del sector creativo provincial. Según el mapeo realizado por la Subsecretaría de Cultura, representa el 25% de la matriz de industrias creativas de Mendoza.

Una variedad de proyectos que posicionan a Mendoza

Los 16 proyectos distinguidos muestran, sobre todo, algo difícil de encerrar en una única categoría: que hoy el diseño mendocino puede aparecer tanto en una copa o una etiqueta de vino como en una plaza, una prenda, un biomaterial o una camilla médica.