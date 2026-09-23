Mendoza tendrá un miércoles casi primaveral y la temperatura seguirá subiendo

El miércoles será agradable en Mendoza, con 25° de máxima. Para el jueves se espera Zonda y un salto térmico importante.

La máxima llegará a 25° este miércoles en Mendoza, con una tarde bastante agradable.

Este miércoles se espera un día muy agradable en Mendoza. El pronóstico anticipa buen tiempo, vientos leves de dirección variable y un nuevo ascenso de la temperatura. La mínima será de 9° y la máxima llegará a los 25° durante la tarde.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional informaron que en el Gran Mendoza no se esperan lluvias y, después de una mañana fresca, el ambiente se va a volver bastante templado con el correr de las horas. En la cordillera, en cambio, pueden registrarse nevadas débiles.

El dato más fuerte aparece para el jueves. Ese día la temperatura podría trepar hasta los 31° y se espera viento Zonda tanto en la precordillera como en sectores del llano. En alta montaña también se prevén nevadas moderadas.