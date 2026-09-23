Cortes de luz en 10 departamentos de Mendoza: todas las zonas afectadas este miércoles
Según el cronograma de Edemsa, habrá cortes de luz en varias zonas de la provincia a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este miércoles 23 de septiembre. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera preventiva y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son diez los departamentos de la provincia que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada: Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Rafael y Malargüe.
Cortes de luz programados para este miércoles 23/9
Guaymallén
- Entre calles Mauricio Grenon, San Miguel, Ferrari y Tabanera. En calle Miralles, entre Roque Sáenz Peña y Ferrari y zonas aledañas; kilómetro 8. De 9.00 a 13.00 h.
- En la intersección de calles Tirasso y Fitz Roy y áreas adyacentes; El Sauce. De 9.30 a 13.30 h.
Las Heras
- Entre calles Julio Argentino Roca, Libertador General San Martín, Caseros y Mitre y zonas aledañas. De 9.45 a 13.45 h.
Lavalle
- En calle Del Medio, hacia el oeste de Arenales y áreas adyacentes; La Palmera. De 9.15 a 13.15 h.
Luján
- En calle Terrada, hacia el sur de Olavarría y zonas aledañas; Perdriel. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle Terrada, entre Olavarría y callejón Norton y áreas adyacentes; Perdriel. De 9.30 a 13.30 h.
Maipú
- En calle Las Margaritas, hacia el norte de Los Valencianos. En el loteo Las Margaritas y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.45 a 13.45 h.
- Entre calles Vicente López y Planes, callejón Priuski, Flores y Las Polvaredas y áreas adyacentes; Santa Blanca. De 14.30 a 18.30 h.
- Entre calles Juan B. Justo, Padre Vázquez, Falucho, Martinez, y Maza y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.
Tunuyán
- Entre calles Bombal Sur, Carlos Pellegrini, Derqui y La Consulta; El Totoral. De 9.15 a 13.15 h.
- En calle Olazabal, entre calles San Lorenzo y Bombal Sur; El Totoral. De 9.15 a 13.15 h.
Tupungato
- En calle El Vencedor, entre calle San Pablo y Bodega Michelini Mufatto Trinchera; Gualtallary. De 9.45 a 13.45 h.
San Carlos
- Entre calles El Retiro, Pascual Suárez y Ruta Nacional N°40; El Cepillo. De 14.30 a 18.30 h.
- En calle Independencia, entre 3 De Febrero y Leopoldo Suárez. En el barrio Lemos II y zonas aledañas; La Consulta. De 9.30 a 13.30 h.
- Entre calles Don Bosco, Belgrano, Ruta Nacional N°40 y Ruta Nacional N°40 Vieja. De 15.00 a 19.00 h.
- En calle San Martín Norte, entre Emilio Curto y El Álamo. Entre calles El Carolino, Videla Zapata y José Vicente Zapata; La Consulta. De 9.00 a 13.00 h.
San Rafael
- En calle Los Carolinos, entre La Correina y El Cipres y zonas aledañas; Los Claveles. De 8.30 a 12.30 h.
- Entre calles Fray Inalicán, 9 de Julio, Cuartara y Guiraldes. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle El Toledano, entre Hipólito Yrigoyen y Sarmiento; El Toledano. De 15.00 a 19.00 h.
- En Ruta Provincial N°154, entre Navarro y Florida; Colonia Española. De 15.30 a 19.30 h.
Malargüe
- En Ruta Nacional N°40, entre Coihueco y Loma Amarilla. De 8.00 a 12.00 h.