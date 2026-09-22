No es un thriller común: esta película de Netflix vale la pena

Un policía, niños perdidos y una casa maldita: el terror de Netflix que debes ver. Está valorada en su género.

Si buscas una peli de terror, esta de Netflix es la que va. Un policía que investiga secuestros de niños destapa secretos oscuros y desata eventos sobrenaturales que ponen en riesgo a su familia y a todo un pueblo. Se llama Baramulla, es de India y mezcla thriller policial con terror de casa embrujada.

Netflix terror policial: de qué trata Baramulla La historia sigue a Ridwaan Shafi Sayyid, un oficial de policía que llega con su esposa Gulnaar y sus dos hijos a un pueblo aislado de Cachemira para investigar la misteriosa desaparición de niños. Para instalarse, se mudan a una casa grande y vieja que lleva años vacía.