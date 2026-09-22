No es un thriller común: esta película de Netflix vale la pena
Un policía, niños perdidos y una casa maldita: el terror de Netflix que debes ver. Está valorada en su género.
Si buscas una peli de terror, esta de Netflix es la que va. Un policía que investiga secuestros de niños destapa secretos oscuros y desata eventos sobrenaturales que ponen en riesgo a su familia y a todo un pueblo. Se llama Baramulla, es de India y mezcla thriller policial con terror de casa embrujada.
Netflix terror policial: de qué trata Baramulla
La historia sigue a Ridwaan Shafi Sayyid, un oficial de policía que llega con su esposa Gulnaar y sus dos hijos a un pueblo aislado de Cachemira para investigar la misteriosa desaparición de niños. Para instalarse, se mudan a una casa grande y vieja que lleva años vacía.
Al principio, parece ideal para arrancar de cero, pero pronto la casa muestra cosas raras. Los niños oyen pasos en el pasillo, sienten que alguien los mira y perciben el olor de un perro que no existe. La tensión sube dentro y fuera. Mientras Ridwaan ahonda en el caso, descubre que los secuestros no son simples crímenes. Cada pista lo lleva a vínculos con fuerzas oscuras del lugar, ritos y secretos que el pueblo guarda por miedo.