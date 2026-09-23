Desde las 10: comienza un corte de 5 días en una de las arterias más transitadas de Mendoza

Un corte de tránsito obligará a modificar durante cinco días la circulación por uno de los sectores más transitados del Gran Mendoza. La interrupción se realizará en el Corredor del Oeste por trabajos de Edemsa vinculados a la construcción y conexión de la nueva Estación Transformadora Chacras.

La medida comenzará este miércoles a las 10 y se extenderá hasta el domingo inclusive. El corte afectará la circulación en sentido sur-norte entre el puente de La Tijera, en la conexión con la Ruta Provincial 82, y la rotonda de Juan José Paso.

Durante esos días, quienes lleguen por el ramal sur de la RP 82 deberán prestar especial atención al desvío. Antes de subir al puente de La Tijera tendrán que tomar la rampa de salida y continuar hacia la rotonda de Chacras de Coria. Desde allí deberán seguir en dirección a La Puntilla.

El recorrido alternativo continuará por San Martín Sur hasta llegar a Juan José Paso . En ese punto, los automovilistas podrán dirigirse nuevamente hacia el Corredor del Oeste e incorporarse por la Ruta Provincial 10. El sector contará con señalización para indicar el trayecto mientras se mantenga vigente el corte .

Por el corte , los conductores deberán desviarse por Chacras de Coria, La Puntilla, San Martín Sur y Juan José Paso.

En cambio, el puente de La Tijera y la conexión con la Ruta Provincial 82 continuarán funcionando para quienes circulen en sentido norte-sur. Es decir, la interrupción no afectará de la misma manera a las dos manos del corredor.

El corte afectará el sentido sur-norte del Corredor del Oeste entre este miércoles 23 y el domingo 27 de septiembre.

Los trabajos permitirán instalar infraestructura subterránea para conectar la nueva Estación Transformadora Chacras. Según se informó, la obra apunta a aumentar la capacidad de abastecimiento y, al mismo tiempo, mejorar la calidad y la estabilidad del servicio eléctrico en esta zona del área metropolitana de Mendoza.

La nueva estación tendrá además una característica inédita: será la primera estación transformadora del interior del país integralmente digitalizada y telecomandada. Esta tecnología permitirá operar y controlar sus instalaciones de manera remota y contribuirá a brindar mayor seguridad y potencia al sistema eléctrico de la zona sur del Gran Mendoza.

El corte de cinco días permitirá avanzar con una de las etapas necesarias para poner en funcionamiento esta infraestructura, por lo que se recomienda a quienes utilizan habitualmente el Corredor del Oeste prever mayores tiempos de viaje y utilizar el recorrido alternativo establecido.