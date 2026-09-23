Internaron a Pity Álvarez en el Hospital Tornú por una crisis hipertensiva

El músico Cristián “Pity” Álvarez fue internado en el Hospital Tornú luego de sufrir una crisis hipertensiva. Según pudo saber este medio, el episodio ocurrió alrededor de las 23 horas, aunque la noticia de su internación trascendió recién posteriormente.

La internación se produjo luego de una jornada marcada por distintos episodios que involucraron al exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, quien actualmente atraviesa un juicio por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz.

Álvarez fue trasladado al Hospital Tornú para recibir atención médica luego de presentar un cuadro de hipertensión. La internación se concretó cerca de las 23, mientras que la información sobre su estado de salud comenzó a conocerse más tarde.

El incidente y la posterior internación médica agregan incertidumbre al desarrollo del proceso judicial que el cantante enfrenta por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el barrio de Villa Lugano.

En el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 estaba programada para este miércoles, desde las 11:30, una nueva jornada del juicio oral. En la audiencia estaba previsto el testimonio de cuatro personas presentadas por la defensa del músico, encabezada por los abogados Javier Baños y Sebastién Queijeiro: Cristina Congiu (madre del músico), Claudio Sosto, Lucas Práctico y Yanina Vissio, todos pertenecientes a su círculo cercano o vecinos del barrio.

Preocupación de la defensa y pedido de medidas urgentes

Tras confirmarse el accidente vial y el posterior ingreso hospitalario, los letrados defensores manifestaron su preocupación respecto al impacto emocional y físico que estos hechos generan en Álvarez. En declaraciones a la agencia Noticias Argentinas, sus abogados señalaron que la situación del artista se encuentra "al límite de todo".

"Muy al límite todo... Esto es una pavada, pero el tema es cómo lo dimensiona él", sostuvo el abogado Sebastién Queijeiro, quien confirmó que solicitará la intervención urgente del tribunal para determinar los pasos a seguir respecto de la continuidad de las audiencias.