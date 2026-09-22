Pity Álvarez protagonizó un accidente de tránsito: qué pasó

El cantante de Intoxicados tuvo un accidente de tránsito este martes por la mañana. En la nota, los detalles.

En medio de su situación judicial, este martes se conoció que Cristian Gabriel Álvarez Congiú, mejor conocido como Pity Álvarez, protagonizó un accidente de tránsito durante la mañana de este martes en una estación de servicio del barrio porteño de Chacarita. El músico se encontraba al volante cuando, por circunstancias que no fueron informadas, terminó impactando contra otro vehículo.

El choque se produjo en una estación ubicada en la intersección de las avenidas Jorge Newbery y Corrientes, en una zona cercana al Cementerio de la Chacarita. El automóvil contra el que colisionó el cantante estaba detenido mientras su conductor cargaba combustible.

Así fue el choque de Pity Álvarez Luego del impacto, Álvarez permaneció en el lugar y aguardó la llegada de efectivos de la Policía de la Ciudad, que fueron convocados para intervenir en el accidente. Según fuentes cercanas al músico, el episodio no le provocó lesiones y se encontraba en buen estado al momento de la llegada del personal policial.

Según consta en la denuncia realizada por el otro conductor, un joven de 24 años que manejaba un Peugeot 208, el Volkswagen Bora habría realizado una maniobra cuando intentaba salir de la estación de servicio, momento en el que impactó contra su vehículo. El damnificado aseguró que, como consecuencia del impacto, su auto sufrió daños en ambas puertas y en la parte delantera del lado del acompañante. También relató que supo que se trataba de Pity Álvarez cuando le pidió sus datos, aunque afirmó que el músico se retiró sin entregarle documentación personal ni del vehículo.

No se registraron heridos tras el accidente. Juan Ignacio Saltiva/MDZ A partir de la patente del Bora, desde la comisaría realizaron una consulta en el sistema y determinaron que el automóvil estaba registrado a nombre de Cristian Gabriel Álvarez Congiú.