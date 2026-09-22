Telefe confirmó la vuelta de una novela que conmovió al país: "Suceso en el mundo entero"

El canal de las tres pelotas anunció el retorno de la aclamada ficción turca a su grilla vespertina.

El arribo de la novela alterará el horario habitual de los programas vespertinos / Archivo MDZ IA

Telefe oficializó una de las novedades más esperadas por el público de las ficciones internacionales. Tras el éxito arrollador conseguido durante su primera emisión, la señal confirmó el regreso a la pantalla chica de Doctor Milagro, la recordada telenovela turca encabezada por el personaje de Alí Vefa.

El canal de las tres pelotas anunció que la producción desembarcará en su grilla vespertina a partir del próximo lunes 28 de septiembre, desde las 17:15 horas. Esta reprogramación implicará un reordenamiento del bloque de la tarde, donde compartirá franja con otros títulos de la emisora como Bahar y las entregas de Avenida Brasil.

La producción turca basada en la idea original surcoreana regresa a la televisión nacional. Archivo MDZ "Vuelve a Telefe una historia conmovedora. Suceso en el mundo entero. Sus limitaciones no fueron una barrera para cumplir sus sueños. A veces ser diferente puede marcar la diferencia", expresaron desde la emisora para palpitar la vuelta de la superproducción.

De qué trata Doctor Milagro La trama sigue los pasos de un talentoso cirujano recién graduado que ingresa a la unidad quirúrgica de un prestigioso hospital en Estambul. El profesional presenta un trastorno del espectro autista asociado al síndrome de Savant, una condición que inicialmente genera barreras de comunicación con colegas y pacientes.

Doctor Milagro se sumará a las tardes de Telefe a partir del lunes 28 de septiembre. Telefe Sin embargo, a fuerza de talento y una capacidad inédita para resolver diagnósticos complejos que otros dan por perdidos, el joven logra derribar prejuicios en el equipo médico. Su evolución le permite ganarse el afecto de sus pares hasta concretar su sueño profesional.