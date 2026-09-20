Inesperado: Andy Kusnetzoff sufrió un duro revés en el rating de Telefe y sorprendió con el número

El programa de Andy Kusnetzoff tuvo una fuerte baja en lo que respecta al nivel de audiencia desde su debut en este 2026.

Telefe apostó fuertemente en este 2026 respecto a sus apuestas y decidió volver con PH, Podemos Hablar, ciclo conducido por Andy Kusnetzoff. La nueva temporada tuvo su debut el 8 de agosto y por allí ya pasaron diferentes figuras como Yanina Latorre, Benjamín Vicuña, Pampita, entre otros famosos.

El programa de entretenimiento compite directamente con el ciclo de Mirtha Legrand, ya que ambos comienzan en el mismo horario. Desde su inicio, Andy Kusnetzoff logró imponerse frente a El Trece, aunque en la noche del 19 de septiembre tuvo un momento muy agridulce.

Es que, si bien se impuso nuevamente en el prime time frente a "La Noche de Mirtha", conducido por Juana Viale, el conductor marcó su peor registro de este nuevo año. La sorpresa llegó con las mediciones que se compartieron el domingo en la mañana por medio de la empresa Kantar Ibope.

Andy Kusnetzoff sufrió un duro revés en el rating Andy Kusnetzoff marcó el peor rating del año. Según estos registros, PH, Podemos Hablar, llegó a un promedio total de 6 puntos. Si bien fue lo más visto del día, este número es el más bajo en lo que va de emisión este año y, por supuesto, generó una enorme sorpresa en la audiencia.