Germán Kraus liquidó a la televisión argentina y destrozó un famoso programa: "No hay gente linda"

Invitado a Sola en los bares, el actor no se guardó nada al hablar sobre los contenidos actuales de la pantalla chica.

Germán Kraus hizo un fuerte análisis sobre la televisión argentina y comparó la pantalla actual con la de otras épocas durante su visita al programa Sola en los bares. El actor repasó distintos momentos de su extensa carrera y cuestionó tanto la estética de los programas como los cambios que atravesó la ficción nacional.

"En general lo que me devuelve la pantalla no es interesante… Todo el mundo grita, no hay gente linda. Los panelistas… no hay gente linda. No hay gente linda en la televisión", opinó el artista referirse a la televisión de hoy. El actor aclaró que no pretende sostener que cualquier época pasada haya sido necesariamente mejor, aunque reconoció que extraña determinados aspectos de aquella pantalla. "O cambió la estética. Yo no voy a estar diciendo 'todo tiempo pasado fue mejor', pero yo personalmente extraño esa pantalla", continuó Kraus. En ese sentido, enumeró algunos de los formatos que ya no tienen la misma presencia: "No solo lo que uno hacía: extraño los musicales, extraño los programas de humor".

El artista criticó los contenidos que hay hoy en la pantalla chica. Instagram Krausgerman. Su mirada crítica también alcanzó a las producciones de ficción. "Brasil, los turcos, los mexicanos… todos nos pasaron el trapo porque dejamos de hacer el formato tradicional de telenovela. Se mezcló con una estética cinematográfica y se hace un cine a medio camino", fue la palabra de Germán-

En otro tramo de la entrevista, Kraus apuntó contra algunos intérpretes de las nuevas generaciones y cuestionó la libertad que se toman al modificar los textos durante las grabaciones. "Los actores nuevos dicen lo que se les ocurre. Acá los chicos dicen cualquier cosa y después el editor, que antes era un técnico, ahora es un director porque tiene que cortar toda la moranga que mandan", aseguró Germán. El actor defendió así una forma de trabajo en la que los intérpretes respetaban el texto escrito y diferenció esa tarea de la del autor. "Uno no es autor, uno es intérprete. Los chicos tienen que convencerse de eso. En busca de la naturalidad… ¿qué naturalidad?", planteó el invitado.

Kraus también destruyó a Gran Hermano. Archivo MDZ Para explicar su postura, Kraus recordó una situación que vivió durante su carrera con la directora María Herminia Avellaneda. Según contó, cuando él intentaba modificar alguna frase durante los ensayos, ella le marcaba que debía respetar lo escrito. "Me decía cuando yo quería cambiar una frase en los ensayos: 'Kraus, corríjalo en el libreto y cuando grabamos me lo dice como está escrito'. Había un respeto absoluto por el autor", rememoró el artista.