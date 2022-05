Cómo se llama en realidad Germán Kraus y cuántos hijos tiene

Galán, multifacético, camaleónico y vigente. Germán Kraus se erige en un artista todoterreno, que saltó a los tablones para interpretar personajes hace décadas y evolucionó hasta convertirse en una figura absoluta del mundo del espectáculo argentino.

En el inconsciente colectivo pululan decenas de papeles, de roles, que trascendieron las épocas. Lejos de apaciguar su actividad, el actor continúa con intensa actividad a sus 78 años. Claro que una porción pequeña de la sociedad conoce la historia detrás de su nombre.

En su documento no luce como Germán Kraus, que proviene de una idea de un productor televisivo, ese primer hombre que apostó por su talento hace décadas en eltrece. Increíble, pero real. Hasta sus padres, su esposa y su hija se dirigen a él como Germán.

La verdadera identidad del artista es Oscar Grillo. La trama de ese apodo enrola una serie de circunstancias muy peculiares. “La historia del cambio de mi nombre es muy graciosa. Yo estaba haciendo una obra en el Teatro San Martín pero el camino que económicamente redituable era el de la televisión. Un día me llamó un productor, Jacinto Pérez Heredia, y me dijo que quería verme con urgencia en Canal 13”, comenzó Germán en el relato.

Entonces todo se remite a un casting sorpresivo, a una oportunidad de demostrar sus dotes para lo que tuvo que improvisar en un estudio lleno de camarógrafos. “Estaban buscando alguien para Estrellita... esa pobre campesina, con Marta González. Estaba programada para tres meses y estuvimos dos años con altos picos de rating. Jacinto me sugirió que me cambiara el nombre. Me dijo: ‘no, Grillo no’”, recordó.

Tras convencer al equipo de trabajo, Jacinto lo instó a encontrar otra identidad y la inspiración es muy particular: “‘Busquemos un nombre que tenga que ver con su aspecto físico. Usted parece un alemán’, me dijo”. Entonces todo se vinculó con su look.

Pero eso no es todo, porque en definitiva la idea llegó de un objeto común y corriente. Así lo contó el actor: “Sacamos el nombre Germán Kraus de la guía telefónica. Así fue. Llevo muchos más años de Kraus que de Grillo. Y lo increíble es que hasta mi mamá, mi papá y mi hermano me llamaban Germán. Mi mujer y mi hija ya me conocieron como Kraus”.

Introvertido en la vida real, con más propensión al silencio que a la exposición, Germán construyó una pareja hace 40 años con María Cristina Vega, de la que aterrizó a este mundo Triana Grillo. Sobre esa luz que ilumina su corazón, Kraus describió: “Es arquitecta, vive con su pareja cerca de casa. Tenemos una relación muy estrecha. Es muy aventurera, patina, baila. No quiere ser mamá y yo la entiendo”.