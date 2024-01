Carmen Barbieri habló de su supuesto romance con Germán Kraus

Carmen Barbieri es una de las figuras más reconocidas del mundo del espectáculo argentino, quien con una exitosa trayectoria se ha convertido en una referente del medio. La conductora del programa “Mañanísima” de El Trece fue cuestionada en la emisión del día jueves por uno de sus colegas sobre su supuesto romance con el famoso actor Germán Kraus, con quien en varias oportunidades ya se la había relacionado.

La también actriz habló por primera vez sobre el vínculo que la une con su colega. "Somos muy muy amigos, yo lo amo a Germán la relación que tengo con Germán es otra cosa. Es mi amigo de toda la vida", aclaró Carmen Barbieri, asegurando también que en este momento no se encuentra en pareja.

En más de una ocasión han vinculado a Carmen Barbieri con el actor Germán Kraus. Foto: Internet

Todo comenzó cuando, el chef del programa “Mañanísima”, Alberto Martín, puso en duda la amistad del actor y la conductora, reclamándole a Barbieri que ella había llevado a Germán Kraus a verla al teatro y a él no.

Carmen Barbieri habló de su problema de salud

Antes de finalizar el 2023, Carmen Barbieri se realizó unos estudios médicos para colocarse un nuevo chip sexual debido a que los resultados de unos análisis a los que se sometió no dieron como esperaba. Esto obliga ahora a la conductora a pasar por la sala de operaciones lo antes posible. La también actriz expuso esta delicada situación durante su programa, asegurando que pronto dará más detalles sobre su salud.

"Quiero decir algo. Gracias a esta doctora maravillosa, Cristina, que me mandó a hacer unos estudios para ponerme el chip que me puso ayer, descubrí algo que no sabía”, expresó Carmen.

Carmen Barbieri habló sobre su problema de salud. Foto: Instagram/ Carmen Barbieri

“Todos los estudios dieron bien, pero uno no. Resulta que este pecho, el pecho izquierdo, dio que mi mama, mi prótesis, está rota. Me mandó a hacer otro estudio y gracias a vos me enteré que tengo rota la prótesis. No mucho, pero está rota y en pocos meses me tengo que operar porque no hay que dejar que la gelatina que tiene dentro vaya migrando y que se aloje bajo la axila, porque entonces la operación va a ser mucho más complicada”, finalizó la artista.

“Gracias a esta mujer, por esos estudios que me hizo, yo hoy sé que tengo este problema y me tengo que operar. ¡Mira vos! Uno puede decir ¡qué papada! tener que hacerse esos estudios por el chip, pero a mí me dio que tenía baja la vitamina D y me mandó a hacerme otros estudios con los que descubrí esto”, remarcó la conductora emocionada.