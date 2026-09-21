Amenazaron de muerte a Homero Pettinato mientras estaba en vivo en OLGA: el fuerte momento

Homero Pettinato se encontraba en pleno vivo en el canal de streaming OLGA junto a Migue Granados en el ciclo "Soñé Que Volaba". El hijo del famoso conductor contó minutos después que, mientras entrevistaban a Gabriel Rolón, fue amenazado por una persona que llegó hasta la vidriera donde los fans se acercan para mirarlos.

La persona que lo amenazó está "obsesionada con Sofi Gonet", según contó Pettinato. Cuando él se puso en pareja con La Reini, dejó en claro que "se obsesionó de manera muy violenta conmigo... Me empezó a escribir: 'Te voy a matar y te voy a pegar un tiro en la cabeza'".

Al cortar la relación con Sofía Gonet, él pensó que esta situación también había terminado, pero no fue así. Mientras se encontraban entrevistando a Gabriel Rolón, volvió a ser amenazado por el hombre: "Me sigue escribiendo de distintas cuentas que me va a matar. Recién cuando estábamos despidiendo a Gabriel Rolón, levanto la cabeza y estaba parado acá".

La amenaza a Homero Pettinato En ese momento en que hace contacto visual, la persona le hace el gesto de que le iba a cortar la cabeza y, según el relato de Homero Pettinato, se fue caminando: "Acaba de suceder delante de nuestros ojos, finalmente se apersonó. El peligro siempre lo sentía lejano y vive subiendo stories hablando de Sofi Gonet todo el tiempo".