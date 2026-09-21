Virginia Gallardo se emocionó al hablar de su problema de salud: "Mi cuerpo cambió"

Virginia Gallardo sorprendió a sus seguidores luego de compartir un video hablando sobre su ausencia en la Peregrinación Juvenil del Nordeste Argentino. La diputada conmovió con su relato y decidió explicar el fuerte motivo que hay detrás de esta decisión que tomó.

La artista que hoy ocupa una banca en la Cámara de Diputados, expresó su tristeza por no estar presente en el evento y que tuvo que ver con un problema de salud que afronta desde hace años: "Estoy un poco triste porque desde el año pasado que me prometí hacer la peregrinación a la Virgen y me preparé para que eso suceda".

"La semana pasada salí a caminar por nuestra costanera, que no es muy larga y sabemos que no es muy difícil de completar un ida y vuelta, pero me empezó a doler mucho la cadera", siguió contando Virginia Gallardo. Además, sostuvo que "desde que pasé por mi intervención, que ya conocen, mi cuerpo cambió, mi tiempo y mis condiciones también".

Virginia Gallardo se mostró triste en las redes sociales También destacó que ella conoce sus limitaciones y que justamente el caminar por un tiempo largo es una de ellas: "Veo las imágenes de todos que con fe, fuerza, esperanza y convicción y me hubiera encantado estar ahí acompañándolos. Algún día podré, voy a seguir intentándolo y me voy a seguir preparando para que pronto pueda peregrinar con ustedes junto a la casa de nuestra virgencita".