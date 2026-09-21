El conmovedor posteo que compartió el hijo de Cindy Crawford meses antes de morir

Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, murió a los 27 años y uno de sus últimos posteos se viralizó rápidamente en redes.

El mundo de Hollywood y el modelaje se encuentra totalmente conmovido luego de que se confirmara el fallecimiento de Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford. El joven tenía 27 años y, tras su partida, se viralizó rápidamente uno de los últimos posteos que compartió en las redes sociales.

La noticia la confirmó el portal estadounidense TMZ, en el cual destacaron que la muerte se produjo en el centro de rehabilitación en el que se encontraba. Un allegado a los padres de Presley expresó que "la familia pide privacidad durante este momento tan difícil y doloroso".

En medio de todo el dolor, se viralizó rápidamente uno de los últimos posteos que compartió el joven en sus redes sociales. El mismo fue realizado durante su estadía en una clínica de bienestar ubicada en Cancún, México, y allí decidió contar la experiencia que vivió.

El último posteo que realizó el hijo de Cindy Crawford meses antes de morir "Pre-dosis de ibogaína: un momento de tranquilidad antes de que todo cambiara. Estaba absolutamente aterrorizado, y sabía que lo estaría de nuevo si alguna vez tuviera que enfrentarme a algo así. Mis mantras eran ‘ámate a ti mismo’ y ‘esta tiene que ser la última vez por esta razón", escribió en parte del texto que subió junto a las imágenes.

Falleció el hijo de Cindy Crawford. Instagram Cindycrawford. Luego, agregó: "Dejar de controlarlo no fue fácil, pero confiaba en que había algo más grande que yo que lo guiaba. Sabía por qué estaba allí. Me enfrenté a aquello de lo que había estado huyendo y, en medio de todo, comencé a encontrar el camino de regreso a mí mismo".