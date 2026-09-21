Murió el reconocido artista mendocino Carlos Alonso
El reconocido pintor y dibujante falleció a los 97 años. La noticia fue dada a conocer por Cultura Mendoza este lunes por la mañana.
Mendoza despide a uno de sus grandes artistas. Carlos Alonso, reconocido pintor y dibujante mendocino, murió a los 97 años y dejó una extensa trayectoria ligada al arte y a la cultura de la provincia.
La muerte del artista fue comunicada este lunes por la mañana a través de la cuenta oficial de Instagram de Cultura Mendoza, desde donde destacaron la importancia de Alonso para la identidad cultural local y expresaron sus condolencias a sus familiares y amigos.
"Lamentamos el fallecimiento del maestro Carlos Alonso, pintor y dibujante de nuestra tierra, uno de los máximos referentes de la cultura", expresaron desde el organismo. En el mismo mensaje, agregaron: "Acompañamos a familiares y amigos en este momento. ¡Hasta siempre!".
Nacido en Tunuyán el 4 de febrero de 1929, Alonso comenzó a formarse artísticamente desde muy joven. A los siete años se radicó junto a su familia en la Ciudad de Mendoza y, a los 14, ingresó a la Academia Nacional de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Cuyo, donde tuvo como maestros a reconocidos referentes de distintas disciplinas.
A lo largo de su extensa carrera, desarrolló una obra marcada por el compromiso social y un fuerte carácter expresionista. Además de la pintura, se destacó como dibujante, grabador e ilustrador, y llevó su mirada sobre grandes clásicos de la literatura a trabajos para Don Quijote de la Mancha, Martín Fierro, La Divina Comedia, El juguete rabioso y otras obras. Sus trabajos fueron exhibidos tanto en Argentina como en distintos países de Europa y América.
Su producción artística también estuvo atravesada por algunas de las experiencias más dolorosas de su vida. Tras el golpe de Estado de 1976 y la desaparición de su hija Paloma al año siguiente, Alonso se exilió en Italia y posteriormente se instaló en Madrid. Esa etapa dejó una huella profunda en su obra, en la que aparecieron las marcas de la violencia política, el desarraigo y la pérdida.
Su trayectoria fue reconocida con numerosos premios y distinciones, entre ellos dos Premios Konex de Platino como mejor dibujante de la década y una Mención Especial a la Trayectoria en Artes Visuales en 2012. En su Tunuyán natal, además, el Centro de Congresos y Exposiciones lleva su nombre como homenaje a uno de los artistas mendocinos de mayor reconocimiento.