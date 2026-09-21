Murió el reconocido artista mendocino Carlos Alonso

El reconocido pintor y dibujante falleció a los 97 años. La noticia fue dada a conocer por Cultura Mendoza este lunes por la mañana.

Mendoza despide a uno de sus grandes artistas. Carlos Alonso, reconocido pintor y dibujante mendocino, murió a los 97 años y dejó una extensa trayectoria ligada al arte y a la cultura de la provincia.

La muerte del artista fue comunicada este lunes por la mañana a través de la cuenta oficial de Instagram de Cultura Mendoza, desde donde destacaron la importancia de Alonso para la identidad cultural local y expresaron sus condolencias a sus familiares y amigos.

El comunicado de Cultura Mendoza. Captura de pantalla Instagram Cultura.mendoza. "Lamentamos el fallecimiento del maestro Carlos Alonso, pintor y dibujante de nuestra tierra, uno de los máximos referentes de la cultura", expresaron desde el organismo. En el mismo mensaje, agregaron: "Acompañamos a familiares y amigos en este momento. ¡Hasta siempre!".

Nacido en Tunuyán el 4 de febrero de 1929, Alonso comenzó a formarse artísticamente desde muy joven. A los siete años se radicó junto a su familia en la Ciudad de Mendoza y, a los 14, ingresó a la Academia Nacional de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Cuyo, donde tuvo como maestros a reconocidos referentes de distintas disciplinas.

El artista falleció a los 97 años. Foto: Walter Gazzo / MDZ A lo largo de su extensa carrera, desarrolló una obra marcada por el compromiso social y un fuerte carácter expresionista. Además de la pintura, se destacó como dibujante, grabador e ilustrador, y llevó su mirada sobre grandes clásicos de la literatura a trabajos para Don Quijote de la Mancha, Martín Fierro, La Divina Comedia, El juguete rabioso y otras obras. Sus trabajos fueron exhibidos tanto en Argentina como en distintos países de Europa y América.