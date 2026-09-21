El desgarrador relato de Costa tras ser dada de alta de su internación: "Pensé que era el fin"
Costa estuvo presente en Infama con Marcela Tauro tras el mal momento por el que pasó y conmovió a todos con su testimonio.
A inicios del mes de septiembre, dieron a conocer la información de que Costa, panelista de Telefe, se encontraba internada debido a un problema de salud. La comunicadora estuvo unos días en terapia intensiva, luego pasó a sala común y finalmente fue dada de alta.
"Costa internada. A causa de un neumococo que migró a sangre, tuvo una encefalopatía hepática", había informado el periodista Guillermo Barrios en su cuenta de X (antes Twitter). Por suerte, pudo recuperarse y el domingo por la tarde estuvo presente en Infama (canal América) junto a Marcela Tauro y todo su equipo.
"El diagnóstico, que nunca me sale, es encefalopatía hepática. Estuve en terapia, toda cableada, aislada porque todavía no tenía diagnóstico. Quería escribir y no podía, tenía miedo de hacerlo mal porque preocupás a un montón de gente, angustiás al otro sin querer porque vos querés estar bien, no solo por vos, sino por tu gente querida, los que día a día están pendientes de vos", comenzó diciendo.
El fuerte testimonio de Costa tras la internación
Luego, agregó: "La pasé muy feo, te sentís en un estado de desnudez, de soledad, pero llega un momento en que hay algo que no es una cuestión de fe, sino de salud. Llega un momento en el que vos decís: 'Y bueno…'. Pensé que me iba a morir, pensé que era el fin porque mi cuerpo no aguantaba más".
En otra parte comentó que, horas antes de que se desencadenara su problema de salud que la llevó a la internación, la chocó un vehículo: "En el medio de todo esto me atropella un señor. Yo iba cruzando alegremente y un señor no frena... Al suelo".