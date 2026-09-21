Conmoción en Hollywood: murió el hijo de Cindy Crawford a los 27 años

El mundo de la moda y el espectáculo recibió una fuerte noticia este domingo con la muerte de Presley Gerber , hijo de la reconocida supermodelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber. El joven tenía 27 años. La familia confirmó el fallecimiento y pidió privacidad para atravesar el duelo.

Según informó TMZ, la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles confirmó que Presley murió en un centro de rehabilitación. Hasta el momento, no se dio a conocer públicamente la causa de su muerte .

Un representante de Cindy Crawford habló con el Daily Mail y señaló que la familia atraviesa un momento "muy difícil y doloroso", por lo que sus integrantes solicitaron espacio y privacidad.

Presley era el hijo mayor de Crawford y Rande Gerber y hermano de Kaia Gerber, quien también construyó una carrera como modelo y actriz. Al igual que su madre y su hermana, Presley trabajó en el mundo de la moda y llegó a protagonizar distintas campañas y producciones.

En los últimos años, además de su actividad profesional, Presley había hablado públicamente sobre los problemas personales que atravesaba. Había contado que enfrentaba depresión y dificultades vinculadas al consumo de sustancias, además de episodios de ansiedad y ataques de pánico.

Presley luchaba contra las adicciones. Instagram Presleygerber.

En una entrevista para el podcast Studio 22, el joven explicó que la salud mental ocupaba un lugar importante en su vida y que requería atención constante. También manifestó su intención de utilizar su experiencia para ayudar a otras personas que atravesaran situaciones similares.

Su historia también había tenido algunos episodios vinculados a problemas legales. En enero de 2019 fue condenado por conducir bajo los efectos del alcohol. Como parte de la sentencia, recibió tres años de libertad condicional, tuvo que completar un programa destinado a conductores alcoholizados y realizar dos días de servicio comunitario.

La situación de Presley también había repercutido en su entorno familiar. Semanas antes de su muerte, Kaia Gerber habló en Vogue sobre las dificultades que atravesó su hermano y explicó que una situación de ese tipo termina afectando a todos los integrantes de una familia. En esa conversación, también contó que, al ver los problemas que enfrentaba Presley, comenzó a ocupar dentro de la familia el lugar de quien generaba menos preocupaciones y evitaba pedir ayuda.