Virginia Gallardo se quebró al hablar sobre su salud y las consecuencias de haberse atendido con Aníbal Lotocki

Virginia Gallardo se quebró en Socios del Espectáculo (El Trece) al hablar sobre su salud, y las consecuencias de las intervenciones que le hizo Aníbal Lotocki, el polémico médico que quedó en la mira por el delicado cuadro de Silvina Luna y el fallecimiento de Mariano Caprarola.

"Siento que las balas pegan cerca, me angustia. No quiero llevar preocupación, pero mis lágrimas tienen que ver con la impotencia y la bronca que yo siento por todo esto. La Justicia no sé qué está esperando sinceramente", expresó Virginia Gallardo sobre Aníbal Lotocki, aunque sin mencionarlo por cuestiones legales.

Luego la panelista agregó: "Hoy les decía a ustedes que me disfruten mientras esté acá, pero fue una humorada dentro mi mal, porque yo sufro lo mismo que sufría Mariano. Lo hablamos muchas veces, son dolores permanentes. Para que se entienda, yo tengo cemento en un músculo. Me pusieron cemento y para sacarlo, me lo tienen que rebanar. Es una cirugía terrible, hay que exponerse a algo espantoso".

Profundizando en problemas de salud, Virginia Galllardo explicó: "Yo sufro dolores todos los días de mi vida y si algo descubrí en pandemia, que tuve que hacer una pausa obligada, es que si me quedo quieta no me duele nada. Es como si quedarme quieta me salvara la vida. Es increíble que la Justicia no haga nada".

Sensibilizado por la situación de Virginia Gallardo e indignado con Aníbal Lotocki, el conductor Adrián Pallares enfatizó: "Virginia es lo que ves, divertida y graciosa, te puede conmover en algún momento y la veo como le tiemblan las manos, que no puede nombrar al verdugo, al hijo de p... que la llevó a este lugar. Es muy injusto que la Justicia no haga nada… hay que llorar menos y ser más Virginia y pedir Justicia".